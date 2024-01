Golden Globes 2024: Die besten Looks der Stars

Gestern Abend gingen in Los Angeles die Golden Globes bereits zum 81. Mal über die Bühne. Hollywoodgrößen wie Natalie Portman, Margot Robbie und Emma Stone glänzten am roten Teppich, um die besten Kinofilme und TV-Serien auszuzeichnen.

Nach einer ziemlich ruhigen Award-Saison letztes Jahr durch den monatelangen Streik der Schauspieler:innen und Autor:innen hatten die Stars nun wieder die Möglichkeit ins modische Rampenlicht zu treten. Die Golden Globes dienen als Vorbote für die Oscar-Verleihung und geben Hinweise darauf, welche Filme in diesem Jahr abräumen werden.

Die großen Gewinner

Als großer Sieger der Golden Globes ging „Oppenheimer“ von Regisseur Christopher Nolan hervor, der gleich fünf Preise gewinnt. Der Kinohit „Barbie“ ging mit neun Nominierungen als Favorit in das Globe-Rennen und wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet. Emma Stone gewann den Golden Globe als Hauptdarstellerin in der Komödie „Poor Things“ und setzte sich damit gegen Margot Robbie ("Barbie"), Jennifer Lawrence ("No Hard Feelings") oder Natalie Portman ("May December") durch.

Großer Starauflauf bei den Golden Globes

Neben den Auszeichnungen für die besten Filme und Serien des Jahres schauen wir auch gespannt auf den roten Teppich. Da glänzten nicht nur die Trophäen der Preisverleihung, sondern auch die Stars: Wir haben uns die Outfits mal genauer angeschaut und präsentieren die größten Fashion-Highlights der Golden Globes 2024.

Rot als Red Carpet Favorit

Von Florence Pughs rotem Valentino-Kleid bis hin zu Heidi Klums voluminösem Sophie Couture-Kleid mit tiefem Beinschlitz dominierte die Farbe Rot den Eingang zum Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.

Best-Dressed-Stars

Bei den Golden Globes 2024 setzten die Stars den berühmten Hollywood-Glamour auf neue und moderne Weise um: Da "Barbie" für mehr Golden Globes nominiert wurde als jeder andere Film in diesem Jahr, war es keine Überraschung, dass die Hauptdarstellerin Margot Robbie weiterhin ihrem Barbie-Look treu bleibt und in einem paillettenbesetzten pinken Armani-Kleid erschien, welches der 1977 erschienenen "Superstar Barbie"-Puppe nachempfunden war. Auch Taylor Swift, Jennifer Aniston und Natalie Portman zogen alle Blicke auf sich. Hier kommen die bestgekleideten Stars der Golden Globes 2024: