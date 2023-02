Für IHN lassen die Super-Models die Hüllen fallen

Die Models Kendall Jenner und Irina Shayk ziehen sich für Marc Jacobs aus.

Für die neue Werbekampagne von Marc Jacobs räkeln sich die beiden Models Irina Shayk und Kendall Jenner fast hüllenlos. Freizügig posieren sie vor der Kamera und präsentieren die neue Kollektion.

Get the Look

Die neue Kollektion beinhaltet Taschen, Geldbörsen, Handyhüllen, Sonnenbrillen, Halsketten oder Ringe, und ist ab sofort erhältlich. Die Teile gibt es in Rot, Schwarz, Rosa, Pink, Weiß oder Orange.

© Marc Jacobs