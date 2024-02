Die preisverdächtigen Looks der BAFTAs

Bei der BAFTA-Verleihung 2024 setzten die Stars auf klassischen Hollywood-Glamour.

Der Terminkalender der Stars ist vollgepackt, denn die Award-Saison ist im vollen Gange. Nach den Golden Globes und den Emmys standen am 18. Februar die BAFTAs in der Royal Festival Hall in London an. Dass die britische Hauptstadt mit Glamour aus Hollywood mithalten kann, bewiesen die Looks der Stars. Lilly Collins, Margot Robbie, Emma Stone & Co. zeigten sich in Traum-Looks von ihrer schönsten Seite.

Die besten Looks vom Red Carpet der BAFTAs 2024

Auf dem roten Teppich der BAFTAs dominierten kräftige und ausdrucksstarke Farben. Emma Stone, Hauptdarstellerin von "Poor Things", erschien in einer pfirsichfarbenen One-Shoulder-Robe von Louis Vuitton. Dua Lipa hingegen präsentierte sich in einer Robe in der angesagtesten Farbe der Saison: ein rotes Valentino Kleid. Aber auch elegante Looks in Schwarz und Weiß waren vertreten.

Auch die Männer konnten in klassischen Anzügen mit unerwarteten Akzenten und Accessoires mithalten. Barry Keoghan, der Star von "Saltburn", wählte einen kastenförmigen grünen Anzug, dem er mit klobigen Stiefeln und Reißverschluss-Akzenten eine coole Note verlieh.