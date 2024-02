Met Gala 2024: Der Dresscode für die "Mode-Oscars" steht fest und lautet ...

Es ist das Mode-Event des Jahres! Die Met Gala geht auch dieses Jahr in eine neue Runde unter einem ganz besonderen Dresscode.

Der erste Montag im Mai… Dieser Satz löst bei Fashion-Fans alljährlich ein kleines Kribbeln aus, denn: An diesem Datum findet Jahr für Jahr die legendäre Met Gala statt. Heuer fallen die "Mode-Oscars" auf den 6. Mai 2024. Allein die diesjährigen Co-Hosts – Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny und Chris Hemsworth – die zusammen mit Anna Wintour die Gäste durch den Abend führen werden, klingen mehr als nur vielversprechend

Doch besonders gespannt sind alle auf das diesjährige Motto, das nicht nur die Ausstellung des Metropolitan Museum of Art in New York, wo die Gala immer stattfindet, bestimmt, sondern auch die Red-Carpet-Looks der geladenen Star-Gäste.

Was ist der Dresscode der Met Gala 2024?

Trommelwirbel, bitte! Das diesjährige Motto der Met Gala lautet "The Garden of Time". Die Quelle der Inspiration ist eine Kurzgeschichte desselben Titels, verfasst von J. G. Ballard im Jahr 1962. Wenn man die Geschichte auf eine Kernbotschaft reduzieren müsste, dreht es sich um die zarte und vergängliche Schönheit. Daher bildet das Motto einen nahtlosen Bezug zum Hauptanlass des Abends – der Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" im Metropolitan Museum of Art. Diese Ausstellung präsentiert Mode, die so zerbrechlich ist, dass sie nicht mehr getragen werden kann. Diese delikaten Stücke verkörpern gewissermaßen die "Sleeping Beauties" der Modewelt. Die Ausstellung wird dann im Anschluss an die Met Gala vom 10. Mai bis zum 2. September auch der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Met Gala 2023 © Getty Images ×

Diese Outfits könnten uns erwarten

Nichts ist an dem Abend so wichtig wie die Kleiderfrage. Bei dem Thema ist es naheliegend, dass die Stars melancholische Blumenmuster zum Einsatz kommen lassen. Außerdem könnte das Konzept von Fragilität und Vergänglichkeit durch zarte Stoffe aufgegriffen werden. Eins ist sicher: Die Designer:innen setzen bestimmt auf spektakuläre Interpretationen des Mottos. Die konkrete Antwort darauf gibt es erst am 6. Mai 2024 – ein Datum, das wir mit Spannung erwarten!