Roben-Schaulaufen bei den Emmy Awards 2024

Am 15. Jänner wurden zum 75. Mal die Emmy Awards in Los Angeles verliehen - ein Jubiläum, das unzählige Fernseh- und Serienstars in einzigartigen Award-Looks im Peacock Theater feierten.

Hollywood hat sich einmal mehr herausgeputzt! Nach den Golden Globes und den Critics' Choice Awards fand Montagabend die nächste Award-Verleihung für Film und Fernsehen statt: die Emmys. Auch bei dieser Preisverleihung erschienen alle, die Rang und Namen haben, mit atemberaubenden Roben auf dem Red-Carpet. Doch wer zog mit seinem Look die Blicke auf sich? Wir haben die schönsten Styles des Abends im Überblick.

Emmys 2024: Die schönsten Looks des Abends

Für die Emmys haben sich die Film- und Serien-Stars in Schale geworfen. Zu den atemberaubendsten Looks gehörte definitiv der von Schauspielerin Selena Gomez, die in einem Paillettenkleid von Oscar de la Renta alle Blicke auf sich zog. Auch "Succession"-Darstellerin Sarah Snook überzeugte in einer roten Robe von Vivienne Westwood.

Wir werfen einen Blick auf die Glamour-Roben der Nominierten, Preisträger:innen und ihren Gästen:

Die Gewinner des Abends

Doch nicht nur die Outfits haben an dem Abend für viel Gesprächsstoff gesorgt - auch die Gewinner:innen waren in aller Munde. Vor allem die Serie "Succession" räumte groß ab. Auch die Comedyserie "The Bear – King of the Kitchen" konnte Erfolge für sich verbuchen.