× Berlin Fashion Week: Die Highlights vom zweiten Tag

Von 10. bis 15. Juli findet in Berlin die Fashion Week statt, nationale und internationale Designer präsentieren ihre neuesten Kreationen.

Die Berliner Fashion Week ist gerade voll im Gange, eröffnet wurde diese im Kronprinzenpalais. Insgesamt 51 Designtalente, davon 31 aus dem Bereich Mode und 20 aus den Bereichen Interior, Kunst, Beauty und Accessoires präsentieren ihre neuesten Kreationen. Der Fokus der Designer liegt dabei auf Nachhaltigkeit, aber nicht nur die Produkte der Designer, sondern auch die Veranstaltung selbst spiegelt diesen Fokus wider. So werden zum Beispiel Equipment und Abfallaufkommen reduziert, gebrauchte Requisiten gespendet oder wiederverwertet bzw -bearbeitet.

W.E4.FASHION DAY

Am Dienstag fand zum 2. Mal der W.E4.Fashion Day statt. Bereits im Januar 2023 schlossen sich Designer:innen Rebekka Ruetz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner zusammen, um ein neues Konzept für die Fashion Week zu präsentieren. Auch in der Juli Saison zeigen die vier Designer:innen ihre aktuellen Kollektionen, doch diesmal mit einem besonderen Hintergrund: Sie wollen gemeinsam ein Zeichen für Krebspatienten setzen.

Gemeinsam mit der DKMS und der Deutschen Krebshilfe starten die Designer eine Kampagne. Der Erlös der etwa 200 Tickets wird dabei an die beiden Organisationen gespendet.

MARCEL OSTERTAG

Marcel Ostertags Frühjahr/Sommer 2024 Kollektion "Somewhere Over The Regenbogen" umfasst 32 Damen- und 8 Herrenlooks, Mittelpunkt der Kreationen sind dabei Prints mit Regenbogen- und Mosaik- und Blumenmuster und mit signifikante Prints in Off-White, Rosé, Orange und Sonnenblumengelb. Übergroße Blazer, extralange Bootcut-Hosen und Seidenkaftane treffen auf Anzüge, schwungvolle Kleider Blusen und Trenchcoats. An den Röcken und Oberteilen finden sich Strass, Pailletten, Fransen und Glitzerelemente wieder. Der Designer verwendete dabei natürliche Materialien wie Baumwolle, Seide, Bambus und Modal (Anm.: synthetisch hergestellte Kunstfaser).

REBEKKA RUETZ

Rebekka Ruetz ließ bei ihrer Kollektion filigrane Texturen, verdrehte Lagen, sowie dekorative Accessoires aus Gold und Edelsteinen verschmelzen. Dabei verwendete sie recycelte „Leftovers“ aus Skibekleidung & Schmuck, welche sie mit nachhaltigen Dessous und handverlesenen Spitzen kombinierte. Die Farbpalette wird von starken Tönen dominiert, Schwarz, Blutrot, Nordlichtlila und Gold wird mit Weiß kombiniert.

KILIAN KERNER BERLIN

Das Thema der Kollektion Frühjahr/Sommer 2024 von Kilian Kerner lautet Beverly Hills 2023: bunt, wild, verrucht und sexy. Die Kollektion kommt sehr farbenfroh daher. Lässig und elegant zugleich. Wie immer überrascht der Berliner Designer mit einem außergewöhnlichen Materialmix: Luxuriöse Stoffe mit starken Farb-Kombinationen und Popcorn-Prints machen aus klassischen Schnitten gepaart mit Brüchen und feinen Details raffinierte Day- und Night-Looks. In dieser Saison arbeitet Kilian Kerner mit transparenten Stoffen mit Strass und aufgesetzten Blumen, Pailletten auf Denim, Tüll und Lederimitaten.

DANNY REINKE

Danny Reinkes Frühjahr/Sommer 2024 Prêt-à-Couture-Kollektion "Lustgarden" ist eine modische Illustration des Triptychons "Garten der Lüste" des niederländischen Malers Hieronymus Bosch, welche die Grundlage des eigens kreierten Druckes darstellt. Verschiedene Rosétöne bilden die Hauptfarben der Kollektion. Diese werden mit Blau, Grün, Greige und Weiß kombiniert. Die zarte Farbpalette findet sich hauptsächlich auf Seidenstoffen wie Dupoin, Satin und Chiffon.

Die vier Shows fanden in der Verti Music Hall im Herzen von Berlin statt, weitere noble Adressen sind unter anderem das Hotel Adlon und an neuen Orten wie der Alten Nationalgalerie.