× Chanel machte Seine-Ufer zum Laufsteg

Für die Haute Couture Show setzte das französische Modehaus auf Blumen und Pariser Chic.

Der zweite Tag der Pariser Haute Couture Woche war Chanel-Day. Und wie bei jeder Modenschau der berühmten Luxusmarke wurde die Couture-Kollektion auch dieses Mal auf eine ganz besondere Art und Weise präsentiert. Für das französische Modehaus ist das Seine-Ufer in Paris zu einem riesigen Laufsteg geworden.

© Getty Images ×

Atemberaubende Kulisse

An der Anlegestelle der berühmten Pariser Bateaux Mouches zeigten Models am Dienstag die von Blumen und Pariser Chic inspirierte Haute-Couture-Kollektion für den kommenden Herbst/Winter. Die Pflastersteine des Seine-Ufers waren dafür in verschiedenen Rosatönen bemalt und die Gäste, darunter Schauspielerin Clémence Poésy, Regisseur Wim Wenders und Vogue-Chefin Anna Wintour, saßen auf einer langen Tribüne mit Blick auf die Seine und den Eiffelturm.

© Getty Images Die Chanel-Braut ist ein Highlight jeder Show. ×

© Getty Images In der Front Row saßen Charlotte Casiraghi, Kendrick Lamar, Vanessa Paradis und Lupita Nyong'o. ×

Tweed und Blumenmuster

Eröffnet wurde die Show von der langjährigen Chanel-Muse Caroline de Maigret, die einen langen, schwarzen Tweedmantel mit goldenen Knöpfen trug. Die klassischen Chanel-Taschen wurden durch einfache Bastkörbe mit Blumen ersetzt, die es in verschiedenen Größen gab und das Thema der Show vorgaben. Blumen waren als aufwendige Stickereien auf Oberteilen und Kleidern zu sehen und gaben den Entwürfen einen besonders femininen Look.

Chanel Haute Couture Kollektion 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Kreativdirektorin Virginie Viard hatte für diese Kollektion das Bild der "sensiblen und kühnen Pariserin" vor Augen, die mit eleganten Riemchensandalen und flachen Strohhüten an der Seine entlang spaziert - nonchalant und lässig, auch wenn sie dabei der ein oder andere rosa Pflasterstein zum Stolpern bringt.