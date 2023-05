Life Hacks für Mamas

Viele Frauen stemmen Kind & Karriere parallel. Doch Mama zu sein ist der schönste und zugleich intensivste Job, den es gibt.

Der Kopf ist voll, die To-do-Liste lang, der Tag zu kurz und die Müdigkeit einfach bleiern – welche Mama kennt diesen Zustand nicht. Was helfen kann: kleine Pausen im Alltag. Sei es eine Tasse Kaffee am Balkon, ein Power Nap, ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft oder ein Telefonat mit der besten Freundin und Leidensgenossin. Nehmen Sie sich Zeit, um zwischendurch einfach einmal nur „zu sein“. Die To-dos können mit Sicherheit auch einmal ein paar Minuten warten.

Self Care

„Geht’s der Mutter gut, geht’s dem Kind gut.“ Das bedeutet nicht, dass Mama und Kind aneinander kleben, sich in ständiger Symbiose befinden und verantwortlich für die Laune des jeweils anderen sind. Mama und Kind sind weiterhin eigenständige Menschen – mit eigenen Charaktereigenschaften, Eigenheiten und Vorlieben. Allerdings kann es durchaus sein, dass sich Laune und Stimmung ab und zu einmal übertragen. Was damit gesagt sein soll: Achten Sie auf sich, nehmen Sie sich auch im Alltag Zeit für sich selbst – das ist gesund, okay und wichtig! Denn nur wer sich gut um sich selbst kümmert und die eigenen Energietanks gut auffüllt, kann am Ende des Tages von Herzen für seine Liebsten da sein. Abgesehen davon: Die Papas freuen sich bestimmt auch über Zeit mit den kleinen Lieblingen.

Glückliche Mama – so klappt’s!

Freiheit. Das Gute an Konventionen ist, dass sie wandel- und veränderbar sind. Trauen Sie sich, gehen Sie Ihren eigenen Weg als Mama und versuchen Sie, sich weniger mit anderen zu vergleichen. Dabei ist es ganz gleich, ob Sie alleinerziehend sind oder in einer Partnerschaft leben. Was Familie wirklich bedeutet, entscheiden Sie für sich alleine. Realismus. Eine glückliche Mutter zu sein, bedeutet nicht, konstant gut gelaunt zu sein. Mutter zu sein ist ein Fulltime-Job – der schönste, forderndste und härteste zugleich. Lösen Sie sich von verklärten Vorstellungen zu Mutterschaft und Co., das hilft dabei, den Alltag entspannter zu nehmen. Rollenvielfalt. Mama zu sein, sollte nicht bedeuten, auf Hobbys, Job und Abenteuer zu verzichten. Wir alle nehmen im Leben unterschiedlichste Rollen ein, mit denen wir uns identifizieren dürfen. Wer Mama ist, ist nach wie vor Frau, Freundin und schlicht und einfach ein eigenständiger Mensch.

Life Hacks für den Alltag

Badezimmer zusperren

Vorausgesetzt die Kinder sind alt genug– sperren Sie das Badezimmer doch einfach einmal ab und kündigen Sie Ihre Me-Time an: „Die nächsten paar Minuten im Badezimmer möchte ich bitte ungestört sein.“ Zu Ihrer Beruhigung: Umkommen wird in dieser Zeit bestimmt niemand.

Bisschen flunkern

Nicht immer müssen alle Familienmitglieder wissen, wenn ein Termin ein wenig früher als gedacht zu Ende ist. Nutzen Sie die gewonnene Zeit doch einfach einmal für sich.

Geheime Naschlade anlegen

Wer kennt es nicht: Leer gegessene Naschladen, wenn man die Schoki am dringendsten braucht. Heißer Tipp: Legen Sie sich doch einfach eine Naschlade an, die Ihnen alleine gehört. Muss ja niemand sonst wissen.