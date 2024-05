Statt Botox: Das macht Heidi Klum gegen Falten

Wie Heidi Klum es schafft, seit Jahrzehnten jung und frisch auszusehen, ist vielen ein Rätsel. Wir haben herausgefunden, auf welchen Anti-Aging-Trick das Topmodel setzt.

Sie gilt als absolutes Beauty-Vorbild vieler Frauen. Seit über 30 Jahren begeistert Heidi Klum vor den Kameras und auf der Bühne. Und das Multitalent sieht immer noch so frisch und strahlend aus wie zu Beginn ihrer Modelkarriere. Was wohl dahinter steckt? Anders als viele denken, schwört die 50 Jährige mehr auf Lifestyle statt auf Beauty-Behandlungen. Statt auf Botox setzt Heidi Klum nämlich auf eine ganze andere Anti-Falten-Regel im Alltag.

Diese Anti-Falten-Regel befolgt Heidi Klum im Alltag

Die Modelmama hat natürlich eine strenge Hautpflegeroutine. Doch noch viel wichtiger als Cremes, Seren und Sonnenschutz findet Heidi Klum einen gesunden Lifestyle. Statt viel Geld in der nächsten Drogerie zu lassen, rät uns das Topmodel auf unser Essen zu achten. In einem Interview mit "Who What Wear" verriet die faltenfreie Beauty: "Schönheit ist für mich eine Frage der Ernährung. Man ist, was man isst."

Selbst mit 50 hat Heidi Klum kaum Falten © Getty Images ×

Das landet auf Heidi Klums Teller

Das Model versucht, sich ausgewogen und gesund zu ernähren und schafft es so, ihren strahlenden, jugendlichen Teint zu erhalten. Um sicher zu stellen, dass alle Vitamine, Nährstoffe und Flüssigkeiten in ihrer Ernährung abgedeckt sind, trifft sie viele Vorbereitungen bereits am Vortag. Für ihr Frühstück weicht die Unternehmerin zum Beispiel Chiasamen am Vortag ein. Auch Nahrungsergänzungsmittel kommen ab und zu zum Einsatz, um ihren Zink-, Biotin-, Kupfer- und Vitamin-C-Haushalt in Balance zu halten.

Diese Lebensmittel mindern Falten

Um so faltenfrei wie Heidi Klum zu bleiben, können wir ebenso einfach auf eine gesunde Ernährung achten. Die top Lebensmittel gegen Falten:

Joghurt - enthält viele Proteine und stoppt die Hautalterung

Holundersaft - schützt vor freien Radikalen, die die Hautalterung beschleunigen

Beeren - enthalten Anti-Aging Stoff Resveratrol, der kleinere Hautschäden repariert

Karotten und Tomaten - Karotinoide sorgen sie für einen körpereigegen Sonnenschutz

Grünes Gemüse - sorgen durch hohen Vitamin B Anteil für intakte Hautzellen, die für einen strahlenden Teint sorgen

Wasser - mindestens zwei bis drei Liter pro Tag, um Gifte und Schadstoffe aus dem Körper zu spülen

Fazit: Auch Sie können Heidis Beauty-Secret spielend leicht anwenden, ohne ein Vermögen auszugeben!