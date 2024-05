Met Gala Debüt: Pamela Anderson trägt wieder Make-up

Met Gala 2024: Die besten Looks vom roten Teppich Im Metropolitan Museum of Art ging Montagabend das glamouröseste Mode-Event des Jahres über die Bühne: Die Met Gala 2024. Unter dem Motto „The Garden of Time" präsentierte die Crème de la Crème der A-Prominenz ihre spektakulärsten Looks auf dem roten Teppich.