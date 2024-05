× Beste Sonnencreme: Die Testsieger für 2024

Die richtige Sonnencreme zu finden, ist gar nicht so einfach. Damit Sie den Sommer in vollen Zügen genießen können, haben wir für Sie die beliebtesten Produkte getestet und die besten Sonnenschutz-Sprays und -Cremes gefunden.

Sobald uns die ersten Sonnenstrahlen küssen und die Temperaturen steigen, wird die Sonnencreme zum Alltagsbegleiter. Sie schützt unsere Haut vor Sonnenbrand, vorzeitiger Hautalterung und sogar vor Hautkrebs. Denn eine gute Sonnencreme bildet eine Barriere auf der Haut, die UV Licht absorbiert oder reflektiert, bevor sie Schaden anrichten können.

Braucht man in Österreich zwingend Sonnencreme?

Ja! Denn nicht nur am Strand, sondern auch in unserer Alpenrepublik lauern die Gefahren der UV-Strahlung. Selbst an bewölkten Tagen oder in höheren Lagen können wir der Sonne ausgesetzt sein, was das Risiko von Hautschäden und Hautkrebs erhöht. Übrigens: Auch im Winter ist Sonnencreme wichtig. Die reflektierende Wirkung des Schnees in den Bergen verstärkt sogar die UV-Strahlung, was Skifahrer und Bergwanderer einem höheren Risiko aussetzt. Laut Forschungsinstituten steigt die UV-Intensität um etwa vier Prozent pro 300 Meter Höhenzunahme über dem Meeresspiegel. Das bedeutet, dass Menschen in den Bergen einem höheren Risiko für Sonnenbrand und Hautkrebs ausgesetzt sind als Menschen in tieferen Lagen.

Um eine gute Sonnencreme zu finden, müssen wir fleißig testen, testen, testen. Sie darf nicht fetten oder kleben, muss schnell einziehen, wasserfest sein und die Haut optimal schützen. Wir verraten Ihnen die besten Sonnencremen im Test.

Die besten Sonnencremen: Empfehlungen der Redaktion

La Roche-Posay Anthelios XL Sonnencreme

La Roche-Posay Anthelios ist bekannt für seine hochwertigen Sonnenschutz Produkte, die einen effektiven Schutz vor UVA- und UVB Strahlen bieten. Mit seiner leichten Textur und dermatologisch getesteten Formel ist Anthelios ideal für empfindliche Hauttypen geeignet.

Preis : 24,30€

: 24,30€ Konsistenz : Gel

: Gel Besonderheiten: Gegen ölige Haut, gegen Akne, mattierend, hoher UV Schutz

Eucerin Sun Oil Control Sonnencreme

Eucerin Sun Oil Control ist speziell formuliert, um ölige Haut vor Sonnenbrand zu schützen und gleichzeitig Glanzbildung zu reduzieren. Die innovative Formel liefert ein zuverlässiges Sonnenschutzmittel und hinterlässt ein mattes Finish auf der Haut.

Preis : 17,70€

: 17,70€ Konsistenz : Gel

: Gel Besonderheiten: Sorgt für einen Breitbandschutz vor UVA- und UVB-Strahlen

Nivea Sun Protect & Moisture Sonnencreme

Nivea Sun Protect & Moisture ist eine hydratisierende Sonnenmilch mit einem hohen Lichtschutzfaktor von SPF 50+. Diese Sonnenmilch bietet nicht nur einen effektiven Schutz vor Sonnenbrand, sondern spendet auch intensive Feuchtigkeit für eine geschmeidige Haut.

Preis : 15,00€

: 15,00€ Konsistenz : Creme

: Creme Besonderheiten: Beugt dem vorzeitigen Altern der Haut vor, ohne das Mikrobiom zu zerstören.

Vichy Capital Soleil Sonnencreme

Vichy Capital Soleil ist eine Sonnencreme für Gesicht und Körper mit einem hohen Lichtschutzfaktor von SPF 50+. Dieses Produkt bietet einen umfassenden Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen und eignet sich ideal für die tägliche Anwendung, um die Haut vor Sonnenschäden zu bewahren.

Preis : 28,70€

: 28,70€ Konsistenz : Milch

: Milch Besonderheiten: Ohne komedogene Inhaltsstoffe

Avène Sun Sensitive Sonnencreme

Die Avène Sun Sensitive Sonnencreme mit SPF 30 bietet einen zuverlässigen Schutz vor Sonnenbrand und ist besonders für empfindliche Hauttypen geeignet. Ihre beruhigende Formel hilft, die Haut zu hydratisieren und zu schützen, während sie gleichzeitig vor UVA- und UVB-Strahlen geschützt wird.

Preis : 16,00€

: 16,00€ Konsistenz : Creme

: Creme Besonderheiten: Bietet dank ihres patentierten Filtersystems einen stabilen Breitbandschutz vor UVA/UVB-Strahlen, für selbst eine zu Sonnenbrand neigende Haut.

Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water Sonnencreme

Das Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water ist ein leichtes Sonnenschutzspray, das einen effektiven Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne bietet. Mit seinem angenehmen, erfrischenden Gefühl auf der Haut ist es ideal für die Anwendung während des Sonnenbadens am Strand oder am Pool.

Preis : 31,80€

: 31,80€ Konsistenz : Spray

: Spray Besonderheiten: Verfügt über eine unglaublich leichte und erfrischende Textur, die nach dem Auftragen kaum wahrnehmbar ist.

Clinique Sun SPF 40 Face Cream Sonnencreme

Die Clinique Sun SPF 40 Face Cream ist eine hochwertige Sonnencreme speziell für das Gesicht mit einem hohen Lichtschutzfaktor von SPF 40. Diese Creme bietet nicht nur einen zuverlässigen Schutz vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne, sondern versorgt die Haut auch mit Feuchtigkeit und pflegenden Inhaltsstoffen.

Preis : 22,20€

: 22,20€ Konsistenz : Creme

: Creme Besonderheiten: Beinhaltet aktive Substanzen wie Sheabutter, Koffein & Rosmarin

Warum die richtige Sonnencreme so wichtig ist

Bei der Auswahl der richtigen Sonnencreme ist es entscheidend, auf bestimmte Faktoren zu achten. Dazu gehören der Lichtschutzfaktor (SPF), der Schutz vor UVA- und UVB Strahlung sowie die Berücksichtigung des eigenen Hauttyps. Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie lange Sie mit der Sonnencreme geschützt sind, im Vergleich zur Zeit, die Sie ohne Schutz in der Sonne verbringen könnten. Je höher der SPF, desto länger können Sie sich in der Sonne aufhalten, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Schutz vor UVA Strahlen, die vorzeitige Hautalterung verursachen können, und UVB Strahlung, die Sonnenbrand verursachen. Idealerweise sollte eine Sonnencreme einen breiten Spektrumschutz bieten, der sowohl UVA als auch UVB abdeckt.

Besonders wichtig ist auch die Wasserfestigkeit der Sonnencreme, besonders für jene, die viel Zeit im Wasser verbringen oder viel schwitzen. Wasserfeste Sonnencremes bieten einen längeren Schutz, selbst wenn Sie schwimmen oder schwitzen. Für Menschen mit empfindlicher Haut ist es ratsam, nach einer Sonnencreme speziell für empfindliche Haut zu suchen, die oft hypoallergen ist und weniger irritierende Inhaltsstoffe enthält.

In Österreich gibt es eine Vielzahl von Sonnencremes auf dem Markt, die unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben ansprechen. Von leichter, schnell einziehender Formel bis hin zu reichhaltigen, feuchtigkeitsspendenden Sonnencremes - die Auswahl ist groß. Einige Marken legen auch Wert auf natürliche Inhaltsstoffe oder verzichten auf bestimmte Chemikalien in ihrem Produkt, was besonders für umweltbewusste Verbraucher wichtig sein kann.

Wie viel Sonnencreme ist genug?

Um Sonnencreme effektiv zu nutzen, ist es wichtig, die richtige Menge zu verwenden. Experten empfehlen, eine großzügige Menge aufzutragen, etwa einen Teelöffel für Gesicht und Nacken und mindestens zwei Esslöffel für den restlichen Körper. Vergessen Sie nicht, auch empfindliche Bereiche wie Ohren, Lippen, Nacken und Rücken der Hände abzudecken.

Die Anwendung von Sonnencreme sollte etwa 15 Minuten vor dem Sonnenbad beginnen, um der Haut Zeit zu geben, sie vollständig aufzunehmen und einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Tragen Sie die Sonnencreme gleichmäßig auf die trockene Haut auf und verteilen Sie sie gründlich, um keine Stellen zu vergessen. Vermeiden Sie es, Sonnencreme auf offene Wunden oder irritierte Hautpartien aufzutragen.

Nachdem Sie die Sonnencreme aufgetragen haben, ist es wichtig, sie regelmäßig nachzubessern, insbesondere nach dem Schwimmen, Schwitzen oder Abtrocknen mit einem Handtuch. Idealerweise sollte auch die beste Sonnencreme alle zwei Stunden erneut aufgetragen werden, um einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch auf die Auswahl einer wasserfesten Sonnencreme gelegt werden, insbesondere wenn Sie viel Zeit im Wasser verbringen oder schwitzen. Diese Produkte bieten einen längeren Schutz und sind widerstandsfähiger gegen das Abwaschen durch Wasser oder Schweiß.

Denken Sie daran, dass Sonnenschutz nicht nur im Sommer wichtig ist. Auch an bewölkten Tagen und im Winter können UV-Strahlen die Haut schädigen. Daher ist es ratsam, das ganze Jahr über eine Sonnencreme zu verwenden, insbesondere im Gesicht und an anderen exponierten Bereichen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen und Sonnencreme regelmäßig und richtig anwenden, können Sie Ihre Haut effektiv vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung schützen und einen gesunden Teint bewahren.

Sonnencreme Arten:

Es gibt verschiedene Arten von Sonnencremes, darunter Lotionen, Sprays und Gele. Lotionen sind beliebt, weil sie leicht aufzutragen sind und oft feuchtigkeitsspendende Eigenschaften haben. Sprays sind praktisch für schwer erreichbare Stellen und für eine schnelle Anwendung, aber sie erfordern oft eine gründlichere Verteilung, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten. Gele sind leicht und erfrischend, ziehen schnell ein und sind ideal für fettige Hauttypen. Die Wahl zwischen diesen Optionen hängt von persönlichen Vorlieben, Hauttyp und Anwendungssituation ab.

Lichtschutzfaktor (SPF):

Der Lichtschutzfaktor (SPF) ist ein wichtiger Faktor beim Kauf von Sonnencreme. Er gibt an, wie gut die Sonnencreme Ihre Haut vor UVB-Strahlen schützt. Je höher der SPF, desto länger können Sie sich in der Sonne aufhalten, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren. Es wird empfohlen, mindestens einen SPF von 30 zu verwenden, insbesondere für den täglichen Gebrauch. Es ist auch wichtig, auf den UVA-Schutz zu achten, der oft durch Symbole wie "UVA" oder ein "UV"-Logo auf der Verpackung angezeigt wird, um einen umfassenden Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne zu gewährleisten.

Auswahl des LSF:

Die Wahl des richtigen SPF hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihres Hauttyps, der Intensität der Sonnenexposition und Ihrer persönlichen Empfindlichkeit gegenüber Sonnenbrand. Generell wird jedoch empfohlen, einen SPF von mindestens 30 zu verwenden, besonders für helle oder empfindliche Hauttypen.

UVA-Schutz:

Ja, UVA-Schutz ist wichtig, um Ihre Haut vor vorzeitiger Hautalterung und langfristigen Schäden zu schützen. Achten Sie daher darauf, eine Sonnencreme zu wählen, die einen breiten Spektrumschutz bietet und sowohl UVA als auch UVB abdeckt.

Wasserfeste Sonnencreme:

Die Wahl einer wasserfesten Sonnencreme ist besonders wichtig, wenn Sie schwimmen gehen oder viel schwitzen. Diese Sonnencremes bieten einen längeren Schutz und sind widerstandsfähiger gegen das Abwaschen durch Wasser oder Schweiß. Es gibt verschiedene Grade der Wasserfestigkeit, daher ist es ratsam, die Anweisungen auf der Verpackung zu lesen und die Sonnencreme entsprechend nachzubessern.

Nachcremen:

Es wird empfohlen, Sonnencreme alle zwei Stunden nachzubessern, insbesondere nach dem Schwimmen, Schwitzen oder Abtrocknen mit einem Handtuch. Eine regelmäßige Anwendung gewährleistet einen kontinuierlichen Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne.

Sonnencreme für Sensible Haut:

Für Menschen mit sensibler Haut ist die Wahl der richtigen Sonnencreme besonders wichtig. Mineralische Sonnencremes, die Zinkoxid oder Titandioxid enthalten, gelten oft als besser verträglich für empfindliche Haut, da sie weniger irritierend sind als chemische Sonnencremes. Mineralische Sonnencremes bieten auch einen sofortigen Schutz, da sie nicht in die Haut einziehen müssen, um wirksam zu sein.

Inhaltsstoffe:

Personen mit sensibler Haut sollten auf bestimmte Inhaltsstoffe achten, die potenziell irritierend sein können, wie zum Beispiel Parfüm, Farbstoffe oder bestimmte chemische Filter wie Oxybenzon oder Octocrylen. Es wird empfohlen, nach hypoallergenen Formeln zu suchen, die frei von diesen potenziell irritierenden Inhaltsstoffen sind.

Zusätzliche Eigenschaften:

Neben SPF, Wasserfestigkeit und Hautverträglichkeit gibt es auch zusätzliche Eigenschaften, nach denen man bei der Auswahl von Sonnencreme suchen kann. Dazu gehören Duftstofffreiheit, um allergische Reaktionen zu vermeiden, Reef-Safe-Formeln, die umweltfreundlich sind, und organische Sonnencremes, die natürliche Inhaltsstoffe enthalten und weniger Chemikalien verwenden. Es ist ratsam, Ihre persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse zu berücksichtigen, um die beste Sonnencreme für Ihren individuellen Lebensstil und Ihre Hautpflegeziele zu finden.

Ist die beste Sonnencreme ihr Geld wert?

Die Verwendung der besten Sonnencreme ist von entscheidender Bedeutung, um die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung zu schützen. Der richtige Sonnenschutz, mit einem angemessenen Lichtschutzfaktor (SPF) und einem wirksamen UVA-Schutz, ist unerlässlich, um Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs zu verhindern. Es ist wichtig, eine wasserfeste Sonnencreme zu wählen, die auch bei Aktivitäten im Freien zuverlässigen Schutz bietet. Besonders für empfindliche Hauttypen sind mineralische Sonnencremes oder parfumfreie Optionen empfehlenswert. Wählen Sie eine rifffreundliche und bio-zertifizierte Sonnencreme, um die Umwelt zu schonen. Genießen Sie die Sonne Österreichs sicher und schützen Sie Ihre Haut, um sie gesund und strahlend zu erhalten. Denken Sie daran, auch die Haut Ihrer Kinder mit geeigneten Sonnencremes zu schützen, um ihre zarte Haut vor Schäden zu bewahren. Mit der richtigen Sonnencreme können Sie die Freuden der österreichischen Natur voll und ganz genießen, ohne die Gesundheit Ihrer Haut zu gefährden.