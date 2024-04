× Schon wieder: Leni Klum wagt drastische Haarveränderung

Heidi Klum & Co. in heißen Festival-Looks: Die besten Coachella-Outfits 2024 Das berühmte Coachella Festival öffnete am Freitag, 12. April, wieder seine Tore und lockte auch zahlreiche Promis nach Palm Springs, die sich vor allem mit viel Glitzer und nackter Haut blicken ließen.