× Dank diesen drei Styling-Regeln sieht Anne Hathaway immer top aus

Hollywoodstar Anne Hathaway begeistert uns immer wieder mit ihren Red Carpet Looks. Wir haben einmal genauer hingeschaut und verraten den ein oder anderen Mode-Hack.

Anne Hathaway hat sich zu einer wahren Stil-Ikone entwickelt und ist aus keiner Front Row der Fashion Weeks mehr wegzudenken. Wir haben ihre Garderobe deshalb genauer unter die Lupe genommen und ihr Styling-Geheimrezept entschlüsselt. Hier kommen die drei Mode-Tipps, die die Schauspielerin immer wieder beherzigt.

Die Styling-Regeln von Anne Hathaway

Mix and Match

© Getty Images ×

Bei Anne Hathaway trifft Business-Core gerne mal auf lässige Denim-Looks. Die Oscar-Preisträgerin schafft mühelos den Spagat zwischen elegantem Blazer und Jeans. Der Business-Core-meets-Denim-Trend ist auch super einfach nachzustylen. Wichtig für die Wirkung ist nur ein Mix aus klassischen Anzugstoffen und Denim-Elementen. Sie können zum Beispiel ein Jeans-Korsett-Top zu einem Business-Zweiteiler tragen oder ganz klassisch: Bluejeans zu einem schwarzen Oversized-Blazer.

Übergroße Gürtel

© Getty Images ×

Anne Hathaway weiß, wie man jedem Outfit eine extra Portion Glamour und Stil verleiht. Zu einem schlichten Look kombiniert die 41-Jährige gerne auffällige XL-Gürtel. Das Besondere an diesem Accessoire ist, dass es jedem Outfit sofort einen Hauch von High-Fashion verleiht. Das It-Piece im Y2K-Style wertet jeden Look auf und kann ihm eine neue Silhouette geben und zum modischen Statement machen. Dabei bleibt der Gürtel nicht nur einem Stil oder Anlass treu. Ob im Büro, zum Dinner oder beim entspannten Stadtbummel – der übergroße Gürtel ist definitiv ein Accessoire, das auch wir im Auge behalten sollten.

Minikleider und Plateaus

© Getty Images ×

Zu Anne‘s Lieblingskombinationen zählen auf jeden Fall Minikleider und Plateaus. Die Pumps heben die Schauspielerin wortwörtlich auf ein Podest, während der kurze Schnitt des Kleides die Beine zusätzlich optisch streckt. Dieser Styling-Trick sieht nicht nur gut aus, sondern verleiht auch ein selbstbewusstes Auftreten. Diese Kombi können wir uns definitiv für die nächste Party-Nacht abschauen.