Vom Dorf-Model zum Superstar: Heidi Klum wird 50!

Am 1. Juni feiern wir 50 Jahre Heidi. Zum Geburtstag der Model-Mama blicken wir auf ihre beeindruckende Karriere zurück - samt Durchbruch, Lover und Familienglück.

Es gibt wohl kein Supermodel, das international so erfolgreich ist und weltweit so sehr gefeiert wird, wie Heidi Klum. Doch das Topmodel ist schon lange nicht mehr „nur“ Model, obwohl allein ihre Modelkarriere eine der bedeutsamsten überhaupt ist. Mittlerweile ist Klum, die am 1. Juni 1973 geboren wurde, Moderatorin, Showmacherin und erfolgreiche Unternehmerin. Und so weit gebracht hat sie eine Eigenschaft, nämlich, dass es ihr ganz egal ist, was andere von ihr denken. Zu schrill, zu sexy, zu laut: Die Liste der Kritik ihrer Neider ist fast so lang wie die ihrer Erfolge.

Wir blicken auf alle Höhepunkte ihrer erstaunlichen Karriere zurück.

© Getty Images Am 1. Juni wird Heidi Klum 50! ×

Heidi Klum feiert Geburtstag, und wir feiern Heidi Klum!

Die meisten kennen Klum von „Germany’s Next Topmodel“, der erfolgreichsten Castingshow im deutschen Fernsehen. Seit fast zwei Jahrzehnten ist sie Moderatorin und Produzentin des TV-Formats, das junge Frauen auf eine Reise ins Modebusiness schickt – vom Laufsteg über Fotoshootings bis hin zum Ziel: dem Cover eines Modemagazins. Neben Angela Merkel, ist auch Heidi zu einer Art Mutti der deutschen Nation geworden. Und obwohl es in den Medien immer wieder Kritik an Heidi und ihrer TV-Show hagelt, hat sie sich fest im deutschen Fernsehen etabliert. Doch ihre Show ist nur einer von vielen Erfolgen, mit denen Klum beeindruckt. Von einer unbekannten Abiturientin aus Bergisch Gladbach wurde sie zu einer der berühmtesten Frauen der Welt.

© Getty Images Heidi Klum mit der GNTM Jury und Finalistin 2022. ×

Der Anfang und der Duchbruch

Als frisch gebackene 18-Jährige gewann Heidi Klum bei einem Modelcontest im Fernsehen, damals von Thomas Gottschalk moderiert, und entschließt sich gegen die Ausbildung zur Modedesignerin und für das Abenteuer Modelwerden. Der Siegespreis ist ein Drei-Jahres-Vertrag bei der Modelagentur Metropolitan. Sie geht nach London, Paris und schließlich nach New York und lebt das unglamouröse Modelleben, von dem sie auch ihren GNTM-Kandidatinnen ständig erzählt.

© Getty Images Die Victorias Secret Show 2003. Neben Heidi zu sehen: Karolina Kurkova, Tyra Banks, Gisele Bundchen und Adriana Lima. ×

Nach den ersten Monaten zieht sie in die USA, wo sie ihr erster große Job erwartet: Sie wird von einem der größten Dessous-Labels der 90er-Jahre gebucht: Victoria‘s Secret. Wer damals zu den Victoria's Secret Angels zählte (so nannte man die Models, die die Unterwäschemarke präsentierten) hatte es geschafft. Und blitzschnell war sie Übernacht nicht mehr bloß ein Model, sondern ein Supermodel. Es folgte ein weiterer Meilenstein, das Magazin-Cover der Badeanzugausgabe der US-amerikanischen Sports Illustrated und schnell danach Cover aller großen Titel auf der ganzen Welt. Heidi Klum, das junge, unbekannte, deutsche Model, war auf einmal allen in der Branche ein Begriff.

TV-Karriere, Lover und Familienglück

Schon Jahre vor Instagram und Facebook, hat Heidi Klum verstanden, was Social Media ist. Bei den bedeutsamsten Momenten ihres Lebens war immer die Kamera dabei, sogar ihre Geburten filmte die Unternehmerin. Heidi Klum ist auch eine Person, die zeigt, dass alles möglich ist: Liebe, Karriere, Kinder. Und eben auch Scheidung, Adoption, und neue Liebe. Trotz ihrer Traumkarriere sind ihre Kinder und Familie immer die oberste Priorität geblieben. Drei Ehen und vier Kinder, bis jetzt.

© Getty Images Heidi Klum und Flavio Briatore waren zwar nur wenige Monate ein Paar, doch 2004 ging die gemeinsame Tochter Leni aus der Beziehung hervor. ×

In dem Jahr, in dem sie das allererste Mal für Victoria's Secret modelt, 1997, heiratet Heidi Klum den Star-Friseur Ric Pipino. Die Ehe wird 2002 aufgelöst. Kurz danach kommt sie mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore zusammen und bekommt mit ihm ihre erste Tochter Leni, die mittlerweile auch modelt, unter anderem für Dior. Von 2005 bis 2012 war sie mit dem britischen Sänger Seal verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Seal adoptierte sogar Töchterchen Leni. Seit 2019 ist Klum mit ihrem jetzigen Ehemann Tom Kaulitz verheiratet. Auch darüber wurde viel gesprochen. Vor allem der Altersunterschied war für viele Medien ein Thema. Doch auch diese Beziehung zeigt, dass Heidi so lebt, wie sie es will.

© Getty Images 2019 heiratete das Paar auf Capri. Ihre Liebe zeigen sie fast täglich auf den Sozialen Medien. ×

2004 startet Heidi Klums TV-Karriere. Erst in den USA mit „Project Runway“, einer Casting-Show für aufstrebende Designer*innen, und zwei Jahre später mit dem berühmten Format „Germany’s Next Topmodel“. Seit 2013 ist sie Jurorin und Produzentin der US-amerikanischen Version von „Das Supertalent“ („America‘s Got Talent“) und seit 2020 moderiert und produziert sie „Making The Cut“, eine Amazon-Prime-Video-Show.

© Getty Images Heidi mit ihren vier Kids: Henry, Leni, Johan und Lou in Los Angeles. ×

Doch Heidi Klum ist nicht nur Topmodel, Unternehmerin, Partnerin und Mutter, sondern auch eine echte Powerfrau, und für alle jene, die sich für Popkultur, Mode und Zeitgeist interessieren, eine ständige Begleiterin. Mit einer Top-Karriere, die ihr so schnell niemand nachmachen kann. Denn Heidi ist hier, um (mindestens noch weitere 50 Jahre) zu bleiben.