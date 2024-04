× Heidi Klum & Co. in heißen Festival-Looks: Die besten Coachella-Outfits 2024

Das berühmte Coachella Festival öffnete am Freitag, 12. April, wieder seine Tore und lockte auch zahlreiche Promis nach Palm Springs, die sich vor allem mit viel Glitzer und nackter Haut blicken ließen.

Das Kult-Festival in den USA lockt in diesem Jahr mit Acts wie Lana Del Rey, Doja Cat oder Shakira. Das lassen sich auch Promis wie Heidi Klum, Taylor Swift und Co. nicht entgehen und pilgern in die kalifornische Wüste, um ihre liebsten Künstler zu feiern. Dabei wurde die Veranstaltung mehr als nur zu einem musikalischen Highlight. Zahlreiche Stars und Sternchen lassen sich dort in beeindruckenden, schrill-bunten Kostümen blicken.

Klum-Familie besucht Coachella

Heidi Klum machte mit ihrer ganzen Familie das Festival-Gelände unsicher und postete fleißig Videos und Bilder in ihrer Instagram-Story. Eigentlich hält die vierfache Mutter ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt machte das Model jedoch eine Ausnahme und posierte an der Seite ihrer jüngsten Tochter Lou und strahlte in die Kamera. Das kurze neongrüne Spitzenkleid kombinierte Heidi mit Stiefeln und einem Cowboyhut.

Auch Tochter Leni genießt die Festival-Zeit und zeigt sich total verliebt mit Freund Aris. Ihr heißes Outfit bestand aus einer Jeans und einem schwarzen Spitzen-BH. Dazu trug das Nachwuchsmodel eine Fell-Mütze.

Großer Starauflauf bei Musik-Festival

Neben dem Klum-Clan waren auch viele andere Stars vor Ort, die sich ordentlich in Schale geworfen haben.

Megan Fox

© Getty Images ×

Megan Fox wollte sich das Mega-Event nicht entgehen lassen und ist offenbar großer Lana Del Ray Fan. Die 37-Jährige teilte mehrere Schnappschüsse auf Instagram mit Song-Anspielungen der Sängerin. Mit ihren blau gefärbten Haaren und einem Strohhut trägt Megan Fox den perfekten Festival-Look.

Paris Hilton



It-Girl Paris Hilton darf ebenfalls nicht fehlen. Die Hotelerbin genoss ihre Auszeit vom Mama-Alltag und präsentierte sich in mehreren atemberaubenden Outfits.

Emma Roberts

© Getty Images ×

Auch Schauspielerin Emma Roberts ließ sich bei der Coachella-Party blicken und überraschte mit einem sommerlichen Look bestehend aus einem pastellfarbenen Kleid und Cowboy-Stiefeln.

Auf der Bühne sorgte neben Lana Del Ray auch ein anderer Star für große Freude. Sängerin Billie Eilish performte im Duett mit ihrem „Idol“ ihren eigenen Song „Ocean Eyes“ sowie Lana Del Reys Song „Video Games“. Zudem traten am Freitag Popsängerin Sabrina Carpenter, Rapper Lil Uzi Vert und Neu-Mama Suki Waterhouse auf. Headliner am Samstagabend waren Tyler, The Creator und am Sonntagabend Doja Cat.