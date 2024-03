× Völlig verändert: Gigi Hadid überrascht mit einem Bob

Gigi Hadid ist bekannt für ihre lange blonde Mähne. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Model hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet und trägt jetzt die Trendfrisur des Jahres.

Nachdem Gigi Hadid in den vergangenen Wochen noch mit taillenlangen Haaren über den Laufsteg von Miu Miu und Chanel bei der Paris Fashion Week lief, präsentiert sich das Model jetzt mit radikal kürzeren Haaren. Statt der wallenden Mähne trägt sie jetzt einen kinnlangen Bob!



Gigi Hadid präsentiert neuen Bobschnitt

Nach Zendaya, Penélope Cruz und Co. ist jetzt auch Gigi Hadid in den Club der Bob-Trägerinnen eingetreten und trägt damit die Trendfrisur des Jahres. Auf Instagram teilte die Blondine ihre Haartransformation mit ihren Followern. In den Kurzclips zu sehen ist der prominente Hairstylist Chris McMillan, der schon Jennifer Aniston ihren berühmten "Rachel Cut" verpasste. Jetzt ging es allerdings Gigi Hadid an die Haare und er schnitt der Beauty die Längen nur knapp unterhalb ihres Nackens ab.

Der Bob als neue Trendfrisur

Gigi Hadid hat sich mit ihrer Trendfrisur in die Riege der prominenten Bobträgerinnen eingereiht. Auch Penélope Cruz wagte vor kurzem eine Typveränderung und trennte sich von ihrer langen Mähne. Zur Chanel Show erschien die Schauspielerin in einem trendigen Blunt-Bob-Cut in einem kühleren Blondton.

Ein royales Haar-Makeover gab es auch bei Königin Letizia. In Madrid zeigt sich die Königin jetzt mit einer stylischen Long-Bob-Frisur und scheint sich in ihrem neuen Look sichtlich wohlzufühlen.

Auch Zendaya beweist bei den Oscars 2024, dass der Bob die unangefochtene Trendfrisur des Jahres ist.

Neben ihrem spektakulären Kleid war vor allem ihre Frisur preisverdächtig. Ein tiefer Seitenscheitel und große Wellen geben Zendayas Bob einen „Old Hollywood Look“, der alle Blicke auf sich zieht.