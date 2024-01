Kylie Jenner schockiert ihre Fans mit Mega-Umstyling

Kylie Jenner überrascht ihre Fans mit einer drastischen Beauty-Transformation. Auf Instagram teilte die Unternehmerin ihre Haar-Veränderung und sorgt mit ihrem neuen Look für ordentlich Gesprächsstoff.

In der Vergangenheit bewies Kylie Jenner schon häufig, dass sie immer für eine Haar-Veränderung zu haben ist. Besonders experimentierfreudig war der Reality-Star in den Jahren von 2014 bis 2019. Von Grün über Blau bis zu Pink und Platinblond probierte sich die "Kylie Cosmetics"-Gründerin haartechnisch gerne durch das ganze Farbenspektrum. In den letzten Jahren setzte Kylie allerdings wieder auf ihre Naturhaarfarbe und hielt sich mit Style-Veränderungen zurück – bis jetzt!



King Kylie ist zurück und die Fans rasten aus

Kylie Jenner schockierte ihr Follower:innen als sie gestern Fotos und Video-Clips mit zartrosa Haaren auf Instagram und TikTok teilte. Die Fans sind begeistert, dass die zweifache Mutter wieder zu ihrer „King Kylie“ Ära zurückkehrt, in der sie vor allem dafür bekannt war, viele bunte Frisuren zu tragen.

Kylie Jenner ist mit ihrem “Bubblegum Hair” kaum wiederzuerkennen. © Instagram @kyliejenner ×

Zu den Schnappschüssen schrieb die 26-jährige „Hiiiii remember me“ und spielt darauf an, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie eine rosafarbene Frisur trägt. Bereits 2016 präsentierte Kylie auf der New Yorker Fashion Week ihre pastellrosa Ponyfrisur und zuletzt überraschte sie 2018 mit einer radikal neuen Haarfarbe und erstrahlte in einem „Bubblegum Pink“.

Mega Umstyling

Auf den aktuellen Schnappschüssen trägt Kylie ein schlichtes graues Tank-Top und entschied sich für einen natürlichen Make-up-Look. Passend zum Haar erstrahlen ihre Wangen in einem zarten Rosa und auch die Lippen haben einen rosigen Ton. Ob es sich bei ihrem Haar-Umstyling um eine Perücke handelt, oder ob sie sich tatsächlich die Haare gefärbt hat, ist noch unklar. Dennoch lieben ihre Fans den neuen/alten Kylie-Look und die Fotos gehen im Internet bereits viral.