Eva Longoria macht mit ihrer neuen Frisur den Vokuhila zum Trend

Schauspielerin Eva Longoria wagt eine mutige Haar-Veränderung und trägt ihre lange Mähne jetzt in einer modernen Variante des umstrittenen Vokuhila-Styles.

Seit ihrer Rolle als Gabrielle Solis in "Desperate Housewives" kennen wir Eva Longoria mit langem, glänzendem Haar. Auch auf den roten Teppichen und bei Fernsehauftritten sind ihre Haare in der Regel lang und glamourös gestylt. Umso überraschender ist es, dass sich der Hollywood-Star einen neuen Haarschnitt verpassen ließ, den man bei ihr so gar nicht erwartet hätte: einen Vokuhila.

Eva Longoria sieht im Vokuhila umwerfend aus

In den 90er-Jahren war der Vokuhila (VOrne KUrz, HInten LAng) bei Fußballern und Rockstars der beleibteste Frisurentrend. Heute feiert die Frisur dank Stars wie Miley Cyrus ein Revival. Die neue, moderne Variante des Vokuhila nennt sich "Shag". Auch Eva Longoria wollte sich die Trendfrisur nicht entgehen lassen.

Verantwortlich für den Look der Schauspielerin ist ihr langjähriger Hairstylist Dimitris Giannetos. Er postete den neuen Haarschnitt mit den Worten: “The Mick Jagger Shag: Ein frischer Shag für die legendäre Eva Longoria.”

So stylt Eva Longoria ihren Vokuhila

Um ihren "Shag" zu stylen, setzt der Hairstylist Dimitris Giannetos auf einen coolen Wet-Look der die Naturlocken der Schauspielerin zur Geltung bringt. Für das Styling arbeitet der Starfriseur mit Produkten von Opus Beauty, Steeve Foussard, L’Oréal Paris (Eva Longoria ist schon lange Testimonial der Marke) und Gee Hair.

Und das Beste: Der Look ist total vielseitig. Ob lässige Pferdeschwänze mit herausragenden Strähnen, Hochsteckfrisuren mit Pony oder geglättete Red-Carpet-Looks, der "Shag" ist ein Allrounder. Wer es nachmachen möchte, sollte sich den Schnitt allerdings gut überlegen und sich von dem Friseur:in der Wahl beraten lassen, ob der Haarschnitt auch zur eigenen Gesichtsform und Haarstruktur passt.