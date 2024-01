Auf diese Hautpflege-Routine schwört Victoria Beckham

Victoria Beckham ist bekannt für ihre makellose Haut und den perfekten Glow. Jetzt zeigt uns die Stilikone ihre Hautpflege-Routine, die sich auch ganz einfach zu Hause nachmachen lässt.

Seit dem Hype um die „Beckham“ Netflix-Doku sind wir noch größere Victoria Beckham Fans! Was außerdem klar wird: Wie toll die Vierfach-Mutter mit fast 50 Jahren aussieht. Die Stilikone hat sich nicht nur als Designerin einen Namen gemacht, sondern mittlerweile auch als Beauty-Queen. Mit ihrer Kosmetik- und Pflegelinie „Victoria Beckham Beauty“ feiert das ehemalige Spice Girl große Erfolge bei Fans und Make-up Profis. Auf Instagram verriet Victoria ihren 32 Millionen Fans jetzt ihre 4-Step-Pflegeroutine, die zwar Hightech-Equipment beinhaltet aber dennoch erfrischend einfach umzusetzen ist.

Victoria's 4-Step-Pflegeroutine

1. Schritt: Feuchtigkeitscreme & Serum

Jeden Morgen nach der Gesichtsreinigung verwendet Victoria das „Cell Rejuvenating Power Serum“ sowie den „Beauty Cell Rejuvenating Priming Moisturiser“, welche sie beide 2020 in Zusammenarbeit mit der Luxusbrand Augustinus Bader kreiert hat. Sie versorgen die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit und verbessern die Textur. Ihr Tipp: Auch den Hals eincremen, denn dieser wird in der Pflegeroutine oft vergessen. Die Haut ist am Hals jedoch besonders dünn und neigt dazu, schneller an Elastizität zu verlieren und Falten zu bilden.

2. Schritt: Gesichtsmaske

Für den perfekten Glow setzt Victoria Beckham regelmäßig auf eine Creme-Gesichtsmaske, die Star-Kosmetikerin Melanie Grant entwickelt hat. Sie hat früher nicht nur mit Augustinus Bader und Chanel Beauty zusammengearbeitet, sondern pflegt auch den Teint von Rosie Huntington-Whiteley und Rose Byrne.

3. Schritt: LED-Maske

Victorias Pflegeprogramm umfasst auch die tägliche Anwendung einer LED-Lampe, um die Kollagenproduktion anzuregen und Unreinheiten zu reduzieren. Dabei wird Licht in spezifischen Wellenlängen angewendet, um Hautprobleme wie Falten, Akne und Pigmentierung zu verbessern und sie bieten eine innovative Methode, um die Hautpflegeroutine zu Hause zu bereichern. Das macht sie auch die Unternehmerin zu Nutze und schwört auf das Hightech-Beautytool.

4. Schritt: Dermaplaner

Regelmäßige Gesichtsbehandlungen gehören ebenfalls zu ihrer Hautpflege-Routine. Dafür lässt sich die Beauty von Melanie Grant mit einem sogenannten Dermaplaner behandeln. Dabei handelt es sich um ein spezielles Skalpell, mit der Härchen und oberflächliche Zellen der Hornschicht entfernt werden. Das Ergebnis ist eine strahlende und besonders glatte Haut. Ein Dermapeeling sollte immer professionell durchgeführt werden, damit es zu keinen Verletzungen kommt.