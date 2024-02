× Fauxpas oder Trend? Katie Holmes steht zu ihren grauen Haaren

Katie Holmes hat die Haare schön... grau! Die Schauspielerin versucht ihren grauen Haaransatz gar nicht erst zu kaschieren.

Bei einem Event der New York Fashion Week sorgte die Schauspielerin mit ihrem Auftritt für Aufsehen. Neben ihrem perfekt-gestylten Outfit und ihrer eleganten Schmuckwahl war es vor allem ihr Haar, das Aufmerksamkeit auf sich zog. Statt ihre grauen Haare zu verbergen, präsentierte Katie Holmes stolz ihre natürliche Haarfarbe.

Katie Holmes steht zu ihren grauen Haaren

Für Katie Holmes sind ihre grauen Haare eine Selbstverständlichkeit. Ob grauer Ansatz oder nicht – bei dem Chanel-Event in New York macht sie keinen Unterschied. Ihr grauer Ansatz ging fast fließend in das braune Haar über. Es könnte gut sein, dass dieser Effekt mit einem braunen Ansatzspray kreiert wurde. Der Look ist ein absoluter Hingucker!

© Getty Images ×

Selbstbewusst und wunderschön

Mit ihren grauen Haaren setzt Katie Holmes ein Statement gegen den Perfektionismus in Hollywood. In einer Zeit, in der die meisten Menschen bestrebt sind, ihre grauen Haare perfekt gefärbt und kaschiert zu halten, ist Holmes Selbstbewusstsein erfrischend. Ihre Entscheidung, ihre grauen Haare bewusst zu zeigen, ist nicht nur ein Statement für mehr Selbstbewusstsein, sondern auch ein Zeichen der modernen Frau.

Auch andere Promis lassen ihre grauen Haare wachsen

Katie Holmes ist nicht das einzige prominente Beispiel für den grauen Look. Auch US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker und Andie MacDowell zeigen stolz ihre Silber-Mähne. Denn graue Haare zeigen ist inzwischen längst kein No-Go mehr, sondern ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben!