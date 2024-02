Haarige Verwandlung: Katy Perry überrascht mit neuer Frisur

Katy Perry ist kaum wiederzuerkennen. Die Sängerin entschied sich für einen neuen Haar-Look.

Mal lang, mal kurz, mal Blond, mal Pink: Katy Perry ist schon lange dafür bekannt, dass sie ihre Haare gerne umstyled. Doch von Fans geliebt, wird die Sängerin vor allem für ihre typischen, langen, schwarzen Haare. Nun hat die Sängerin erneut zur Schere gegriffen.

Katy Perry mit extremer Pony-Frisur

Dieses Mal hat sich der US-Star nicht für ein neues Styling ihrer langen Haare entschieden, sondern für einen ultrakurzen Pony. Mit ihrer neuen Micro-Bangs-Frisur tritt die Sängerin in die Fußstapfen von Zendaya - auch die Schauspielerin hat sich vor kurzem den Trend-Haarschnitt verpasst.

Katy Perry zeigt sich mit neuer Micro-Bangs-Frisur © Getty Images ×

Der neue Pony-Trend ist extra kurz und sorgt damit für einen edgy Look. Der ungewöhnliche Haarschnitt erinnert dabei etwas an Sci-Fi-Filme. Es gehört ziemlich viel Mut dazu, so einen Schritt mit seinen Haaren zu wagen - aber im Fall der Sängerin hat es sich anscheinend gelohnt.

Die neue Frisur steht Katy! Ihre Fans lieben den neuen Look. "Supermodel", schreibt eine begeisterte Nutzerin unter ihrem Instagram-Post. Welcher Star die drastische Haar-Veränderung wohl als nächstes wagen wird...?