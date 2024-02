Katie Holmes spaltet mit schrillem Schuhtrend das Netz

Fashion-Fail oder der nächste große Trend? Bei der New York Fashion Week zieht Katie Holmes mit ihrer Schuhwahl alle Blicke auf sich.

Eigentlich ist Katie Holmes in Sachen Mode ein absoluter Profi. Die Schauspielerin weiß, was ihr steht, setzt Modetrend nach Modetrend und ist für ihren perfekt durchgestylten Stil bekannt. Bei der Fashion Week in New York zeigt sich Katie jetzt risikofreudig.

Katie Holmes pfeift auf altbekannte Moderegeln

Bei der Modenschau von Alice + olivia trägt der Hollywood-Star einen Allover-Denim-Look mit baggy Jeans und einem lässigen Hemd. Dazu kombiniert sie einen beigen Blazer, eine weiße Tasche und... knallpinke Strümpfe, die sie als Hingucker unter ihren schwarzen Sandalen in Szene setzt.

Katie Holmes setzt bei der NYFW auf schrille Kontraste © Getty Images ×

Absoluter Fail oder cooles Statement?

Beim gewagten Styling sind sich Modeprofis nicht ganz einig. Während die einen Katie für ihren experimentierfreudigen Look feiern, finden die anderen die Schuhwahl zu schrill. Optisch passen die knalligen Socken zwar weniger zum Outfit, doch ganz cool sieht das Styling trotzdem irgendwie aus.

Katie kann nun mal alles tragen - auch Socken in Sandalen.