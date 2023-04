Grombre Glamour: So schön kann graues Haar sein

Grey hair, we don‘t care! Filmstar Andie MacDowell fühlt sich schöner und stärker, seit sie sich für „Grombre“, sprich graues Haar, entschieden hat. Und auch andere Stars lieben den Haar-Trend!

"Ich will alt sein! Ich habe es satt zu versuchen, jung zu sein“, mit diesen Worten betonte Andie MacDowell (64) kürzlich einmal mehr ihre klare Entscheidung dafür, ihre Haare nicht mehr färben zu lassen. Ihr graues Haar sorgte bereits letztes Jahr für Furore. Im Zuge der Pandemie hatte der Hollywood-Star („Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ u.v.m.) die künstliche Haarfarbe auswachsen lassen und war erstmals unter dem zum selbstbewussten Trend gewordenen Hashtag #Grombre aufgetreten. Jetzt sprach MacDowell anlässlich ihres 65. Geburtstags am 21. April in einem Interview offen über das Älterwerden in Hollywood.

Alt kann auch schön!

„Wenn man um die 30 ist, ist es – vor allem in der Schauspielbranche – so viel einfacher zu arbeiten“, erklärt Andie MacDowell im Talk mit Podcasterin Katie Couric. „Dann wirst du 40 – und ich kann mich noch gut erinnern, dass mich bei einem Festival eine junge Journalistin, eine Frau, gefragt hat, wie es sich anfühlt, älter zu werden und ­seine Schönheit zu verlieren.“ Was die Schauspiel-Ikone vor allem für die Interviewerin „traurig“ fand.

Fakt sei leider immer noch, dass das Alter von Frauen eine wesentlich größere Rolle spiele als jenes von Männern. Wobei MacDowell eine „Transformation“ des Aging-Themas ortet. Sie selbst habe das anhand ihrer Entscheidung, graues Haar zu tragen, bemerkt: „Die Leute ­gehen jetzt ganz anders auf mich zu. Ich finde das großartig. Sie wissen jetzt, wer ich wirklich bin und dass ich mich in meinem Alter super fühle“, erklärt die Mimin, die sich mit ihren grauen Haaren auch weit attraktiver fühlt als mit gefärbtem Haar. „Aber das muss nicht jeder so sehen. Lasst doch jeden so sein, wie er sich wirklich wohlfühlt. Ohne zu urteilen.“

© Getty Petra van Bremen & Andie MacDowell bei der Berlin Fashion Week, 2023 ×

Celebrity Trend

Wie MacDowell zeigen auch andere Celebrity Frauen bewusst ihre grauen Haare - und tragen diese voller stolz und Stil. Etwa Fashion-Ikone Petra van Bremen oder Milliardärs-Mama Maye Musk. Die Damen setzten ein bewusstes Beauty-Statement für Better-Aging und ermutigen, der natürlichen Schönheit freien Lauf zu lassen. We love it!