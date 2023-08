× Enthüllt: Das ist das Alter, ab dem wir älter aussehen

Der Alterungsprozess der Haut passiert schleichend - Tag für Tag verändert man sich kaum. Doch dann sieht man plötzlich ein altes Foto von sich - und es trifft einen fast der Schlag. "Wann ist das passiert?!" Eine Studie zeigt, ab wann die Hautalterung erstmals richtig sichtbar wird.

Die Suche nach dem ewigen Jungbrunnen ist mittlerweile eine milliardenschwere Branche - Anti-Aging Cremen, Beauty Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel sagen der natürlichen Hautalterung den Kampf an. Im Trend liegt ein gesundes Erscheinungsbild - am besten faltenfrei, ohne ein einzelnes graues Haar und zehn Jahre jünger. Bereits in den Zwanzigern reduziert sich die natürliche Antioxidantien-Produktion, in den Dreißigern verlangsamt sich neben dem Stoffwechsel auch die Kollagenproduktion. Aber ab wann sehen wir eigentlich merklich älter aus?

Die Antwort liefert nun das Kooperationsprojekt zwischen der Hautpflegemarke Olay, dem Unternehmen für persönliche Genetik 23andMe und Dr. Alexa Kimball, einer angesehenen Dermatologie-Professorin der Harvard Medical School. Ziel der Studie war es herauszufinden, was in den verschiedenen Altersstufen unter der Hautoberfläche passiert, und somit das goldene Geheimnis zu lüften, wie man die ersten Zeichen der Hautalterung beeinflussen, verzögern und möglicherweise sogar umkehren kann.

© Getty Images ×

So verlief die Studie

Bisher dachte man, dass die Haut bis zum etwa 35. Lebensjahr unverändert bleibt. Doch Dr. Frauke Neuser, führende Wissenschaftlerin bei Olay, erklärt in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire: "Früher dachten wir, alles sei großartig, bis im Alter von etwa 35 Jahren begannen, alle Hautprozesse auf einmal zu verlangsamen. Aber das ist nicht das, was wir herausgefunden haben. In Wirklichkeit ändern sich in jedem Jahrzehnt unterschiedliche Zellprozesse, bis man die kumulativen Auswirkungen insgesamt sieht.“

Für die Studie wurden die Gene von mehr als 200 Frauen unterschiedlicher ethnischer Hintergründe über zwei Jahre analysiert. Die Studie identifizierte fünf spezifische Zellprozesse, die sich in unterschiedlichen Altersstufen verlangsamen oder abnehmen. Angefangen bei der bereits erwähnten Reduktion von Antioxidantien in den Zwanzigern über den Rückgang der Zellerneuerungsfunktion in den Vierzigern bis hin zur Abnahme der Hautbarriere und des Feuchtigkeitsverlusts in den Fünfzigern, beziehungsweise während der Wechseljahre.

© Getty Images ×

Der Zeitpunkt, ab dem die sichtbare Alterung einsetzt

Expert:innen sind sich einig, dass das sichtbare Älterwerden von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren abhängt. Dr. Michelle Yagoda, eine angesehene Dermatologin aus New York, erklärt: "Bei kaukasischen Frauen manifestieren sich die ersten Anzeichen oft erst in den späten Dreißigern. Hierbei treten feine Linien auf der Stirn und um die Augen, nachlassende Elastizität der Haut sowie Pigmentflecken und geplatzte Äderchen aufgrund von Sonnenschäden auf."

Dr. Kimball, Hauptautorin der Studie, fügt hinzu: "Für Frauen mit dunklerer Haut beginnt der Wendepunkt eher in den Vierzigern. Afroamerikanische Frauen in unserer Studie zeigen eine um durchschnittlich zehn Jahre langsamere Alterung als Kaukasierinnen – was nicht nur am äußeren Erscheinungsbild der Haut, sondern auch an der zugrunde liegenden Genexpression ablesbar war." Die tiefer pigmentierte Haut bietet nicht nur einen natürlichen UV-Schutz, sondern auch erhöhten antioxidativen Schutz und ein höheres Energielevel der Hautzellen, wie die Studie zeigt.