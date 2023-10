Diese Nagellackfarben lassen Sie jünger aussehen

Anti-Aging Wundermittel: So verjüngen uns Peptide In letzter Zeit hat sich ein neuer Trend in der Hautpflege etabliert - die Verwendung von Peptiden. Zu Recht! Denn die kleinen Proteine haben in Sachen Anti-Aging einiges drauf. Wir verraten was genau Peptide sind und wie sie uns verjüngen: