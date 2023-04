Die 5 schlimmsten Nagellack-Fehler - laut Hollywood-Maniküristin

Nägel lackieren wie ein Profi: Celebrity-Maniküristin Betina R. Goldstein verrät, welche häufigen Fehler Sie vermeiden sollten um die perfekte Maniküre zu garantieren.

In ihre perfekt manikürten Hände vertrauen Promis wie Lily James, Julia Garner und Margot Robbie: Betina R. Goldstein ist LA's berühmteste Nail-Artist. Neben den Maniküren von A-List-Stars zeigt sie auf ihrem Instagram Account auch ausgefallenen Nageldesigns und die neuesten Trends. Klar, wer Kunstwerke auf die Nägel zaubern kann, weiß auch, wie man ganz normalen Nagellack richtig aufträgt. Nachstehend verrät sie, welche die fünf häufigsten Nagellack-Fehler sind und wie wir unsere Maniküre künftig verbessern können.

Die 5 häufigsten Nagellackfehler – und wie Sie es besser machen

1. Sie reinigen Ihre Nägel nicht vor dem Lackieren

Vorbereitung ist das A und O - doch diesen Schritt sparen sich die meisten. "Sie sollten Ihre Nägel vor dem Lackieren mit einem fusselfreien Tuch und Alkohol oder Nagellackentferner reinigen", sagt Goldstein und erklärt: "Sind noch fettige Rückstände von Seifen, Cremes etc. und Essen auf den Nägeln, verhindert, dass der Lack richtig auf dem Nagel haftet."

2. Sie tragen den Nagellack zu dick auf

Mehrere dicke Lackschickten ist nicht nur für ein ebenmäßiges Ergebnis, sondern auch für Ihr Zeitmanagement kontraproduktiv, denn eine dicke Schicht braucht zum Trocknen länger. "Wenn Sie dünnere Schichten auftragen und sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht trocknen lassen, trocknet die Farbe schneller und hält auch noch länger", sagt die Maniküristin und ergänzt: "Das Auftragen sehr gleichmäßiger, dünner Lackschichten hilft gegen Schlierenbildung. Ich trage nie mehr als zwei Schichten Lack auf."

3. Sie lassen den Lack nicht lange genug trocknen

Macken im Lack sind ärgerlich, daher empfiehlt es sich, den Lack lange trocknen zu lassen. Betina R. Goldstein rät: "Ich stelle mir gerne einen Timer und lasse den Lack 15 Minuten lang trocknen. Manchmal kommt es mir vor, als würde es ewig dauern, aber das stimmt nicht", sagt Goldstein und fügt hinzu: "Je dünner Sie die einzelnen Schichten auftragen, desto schneller trocknet der Lack." Übrigens verwendet die Celebrity-Maniküristin bewusst keine Schnelltrockner-Tropfen oder Sprays, weil diese Farbe und Finish vom Lack verändern. Hier hilft nur Geduld…

4. Sie erneuern den Topcoat zu selten

Überlack sollten sie nicht nur direkt nach der Maniküre auftragen, sondern auch danach immer wieder, um die Haltbarkeit des Nagellacks zu verbessern. "Meist platzt Nagellack an den Spitzen ab, weil wir so viel auf dem Telefon oder der Laptop-Tastatur tippen. Hier hilft es, den Überlack alle drei Tage zu erneuern", sagt Betina R. Goldstein. Einer ihrer liebsten Top-Coats ist übrigens der CND Vinylux Gel-Like Effect Top Coat.

© Amazon

5. Sie lackieren falsch

Sie können den teuersten und besten Nagellack auftragen, doch wenn Sie über den Nagel hinaus malen und die Nagelhaut mit lackieren, sieht die Maniküre einfach nicht gut aus. Eine Lücke aussparen ist allerdings auch keine Lösung. Betina R. Goldstein empfiehlt daher: "Streifen Sie überschüssigen Lack ab, bevor Sie den Pinsel ansetzen, damit kein Lack auf die Nagelhaut schmiert. Am besten setzen Sie den Pinsel anschließend ein kleines Stück von der Nagelhaut entfernt an. Drücken Sie dann einmal fest auf, um den Lack näher an die Nagelhaut zu bringen, ohne überzumalen." Wenn trotzdem Lack auf der Nagelhaut landet, empfiehlt Goldstein einen kleinen Pinsel oder ein Wattestäbchen in Nagellackentferner zu tunken und damit die Konturen zu säubern.