× LED-Maske: Schöne Haut auf Knopfdruck

Nicht nur Victoria Beckham und Kim Kardashian schwören darauf: LED-Masken sind das Beauty-Tool der Stunde. Was die Hightech-Behandlung wirklich für unser Hautbild tut, inwieweit LED-Licht gegen Falten hilft und welche die beste Gesichtsmaske ist, erfahren Sie hier.

Hautreparatur, Hautstraffung, Hauterneuerung – das alles verspricht die regelmäßige Behandlung mit einer innovativen LED-Maske. Und das beste daran? All das gelingt ganz einfach von zuhause. Was es bei der Anwendung des Beauty-Gadgets mit LED-Technologie zu beachten gibt und wie Sie es richtig in Ihre Hautpflegeroutine integrieren, lesen Sie hier.

Was bringt eine LED-Gesichtsmaske?

Eine LED-Maske kann mit unterschiedlichen Lichtwellen verschiedenste Hautprobleme lindern, indem Lichtwellen tief unter die Hautoberfläche eindringen und dort direkt auf die Hautzellen einwirken. So erzielt das Hautpflegegerät übrigens auch einen beachtlichen Anti-Aging-Effekt.

Ist LED gut für die Haut?

Im Gegensatz zu schädlicher UV-Strahlung ist die LED-Lichttherapie tatsächlich gut für die Haut. Bei regelmäßiger Anwendung kann sie zusammen mit Ihrer regulären Hautpflege effektiv zur Hautverjüngung, allgemeinen Hautgesundheit und einem schönen und ebenmäßigen Hautbild beitragen.

Welches LED-Licht hilft gegen Falten?

Rotes LED-Licht regt die Kollagenproduktion und die Blutzirkulation an, was feine Falten reduziert und Entzündungen entgegenwirkt. Deshalb wird es nicht nur zur Faltenreduktion, sondern auch zur Behandlung von Hautkrankheiten wie Rosazea und Psoriasis genutzt.

Blaues LED-Licht kommt vor allem bei der Aknebehandlung zum Einsatz, weil es Bakterien, die Akne verursachen, abtötet und die Talgproduktion der Haut wieder in ein gesundes Gleichgewicht bringt.

Grünes LED-Licht sorgt für einen ebenmäßigen Teint, indem es Pigmentflecken reduziert und die Hautstruktur glättet.

Wie verwendet man eine LED-Gesichtsmaske?

Am besten Sie integrieren das Beauty-Gerät in Ihre Pflegeroutine und wenden es drei bis fünfmal pro Woche an. Wichtig ist, dass Haut und Gerät vor der Nutzung gründlich gereinigt werden. So kann die Lichttherapie ihre volle Wirkung entfalten. Erste Ergebnisse sind bereits nach etwa einem Monat sichtbar.

Welche ist die beste LED-Maske für das Gesicht?

Die Wahl der richtigen LED-Maske hängt vor allem von individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und nicht zuletzt von dem zur Verfügung stehenden Budget ab. Bei unseren drei Favoriten ist garantiert für jeden Geschmack und jede Preisklasse das richtige Gerät dabei.

#1: Silk’n

LED-Maske “LED-Gesichtsmaske 100”, um 139 Euro, über Tchibo



© Silk’n ×

Das Modell von Silk’n ist aufgrund seines tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses ideal für Einsteiger. So kann man ohne großes Investment erste Erfahrungen mit der Lichttherapie sammeln und von 100 LED-Lichtern sowie unterschiedlichen Behandlungsmodi profitieren. Eine Anwendung dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Trotz des soliden Preises wurden hier keine Kompromisse in Sachen Qualität gemacht. Im Gegenteil: Der Hersteller gewährt sogar zwei Jahre Garantie.

#2: MZ Skin

LED-Maske “LED 2.0 LightMAX Supercharged”, um 696 Euro, über Look Fantastic

© MZ Skin ×

MZ Skin bringt die Lichttherapie mit seiner neuesten LED-Maske auf das nächste Level. Das Gerät ist klinisch erprobt und verfügt sogar über eine Zulassung der FDA, der US-amerikanischen Behörde, die für die Zulassung und Marktüberwachung von Medikamenten und Medizinprodukten zuständig ist. Zugegebenermaßen handelt es sich bei diesem Modell um ein größeres Investment. Es wird sich jedoch mit maximalen Effekten mehr als bezahlt machen.

#3: MZ Skin

LED-Maske “Golden Facial Treatment”, um 452 Euro, über Look Fantastic

© MZ Skin ×

Mit der geballten Power von 150 Dioden erzielt die goldene LED-Maske von MZ Skin strahlende Ergebnisse. Rotes, blaues, grünes, gelbes und weißes Licht wirken in unterschiedlichen Behandlungsmodi echte Wunder. Außerdem überzeugt dieses Gerät mit einer tollen Passform, die eine besonders komfortable Anwendung ermöglicht.