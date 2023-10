7 Anti-Aging Tipps, die sich alle leisen können

Den Alterungsprozess zu verlangsamen und bis ins hohe Alter vital, aktiv und jugendlich schön zu bleiben, wünschen wir uns wohl alle. Doch dazu müssen wir nicht auf sündteure Beauty-Treatments und Produkte setzen. Wir verraten, wie das auch mit kleinem Budget gelingt.

Der Wunsch nach Jugendlichkeit wird seit Anbeginn der Menschheit gehegt. Die berühmte Dreifaltigkeit aus Ernährung, Bewegung und kosmetischen Hilfsmittelchen wirkt dem Alter entgegen. Wir haben die besten Anti-Aging-Tipps gesammelt, die – versprochen – in jedes Budget passen.

1. Ernährung

Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren in Sachen Anti-Aging. Wer vorzeitiger Hautalterung vorbeugen will, sollte vor allem aufpassen, dass er neben Obst und Gemüse ausreichend Eiweiß und ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt. Das regt den Stoffwechsel an und baut neue Kollagenfasern und Hormone auf. Beides findet man zum Beispiel in vielen Fischsorten, Nüssen und Hülsenfrüchten. Ein übermäßiger Genuss von Zucker wirkt sich hingegen negativ auf das Hautbild aus. Die Haut verliert an Elastizität und Faltenbildung wird begünstigt.

2. Alkohol und Zigaretten

Alkohol und Nikotin wirken sich nicht nur negativ auf das Hautbild aus, sondern beschleunigen zudem auch die natürlichen Alterungsprozesse. Die Haut von Raucher:innen ist weniger elastisch, besonders im Bereich der für Falten anfälligen Stirnpartie. Alkohol entzieht dem Körper Wasser, wodurch die Haut mit weniger Feuchtigkeit versorgt wird. Die Folge: Falten können sich schneller bilden und auch Unreinheiten schneller entstehen.

3. Stress

Stressbewältigung ist eine der wichtigsten Anti-Aging-Maßnahmen. Eigentlich sind Stresshormone eine natürliche Reaktion des Körpers auf Ausnahmesituationen. Treten diese Situationen jedoch nicht kurzzeitig, sondern längerfristig auf, kann das dem Körper nachhaltig zusetzen. Wege zur Entspannung gibt es viele – etwa mit Yoga, Meditation, Wellness oder Bücherlesen.

4. Die richtige Pflege

Sonnenschutz

Der bekannteste Umweltfaktor, der Hautalterung begünstigt, ist die UV-Strahlung. Bis zu 80 Prozent aller sichtbaren Hautalterungsprozesse entstehen durch Sonnenstrahlen. Um dem sogenannten „Photoaging“ vorzubeugen, ist ausreichend Sonnenschutz unerlässlich. Make-up und Tagespflege-Produkte mit LSF-Faktor können die Haut im Alltag unterstützend vor der Sonne schützen, bei intensiver Sonneneinstrahlung sind diese Produkte aber nicht ausreichend. Dann sollte man in jedem Fall zu Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor greifen.

Ausreichend Feuchtigkeit

Mangelnde Feuchtigkeit führt zu Trockenheitsfältchen. Erwachsene sollten mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag trinken, um den Körper sowie die Haut mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen.

Cremes mit Hyaluron oder Retinol

Zudem können Cremes mit Glycerin, Harnstoff oder Hyaluronsäure gegen bereits vorhandene erste Spuren der Hautalterung helfen, da sie Wasser binden und die Haut von innen aufpolstern. Als Anti-Aging-Wundermittel gelten auch Cremes mit Retinol und Peptiden. Dabei muss man nicht unbedingt auf die teuren Produkte setzen. Viel entscheidender als der Preis des Produkts sind die Inhaltsstoffe.

5. Mimik

Ob beim Arbeiten, Lesen oder Fernsehen – viele von uns verziehen unbewusst das Gesicht. Wiederholten, unbeabsichtigte Vorgänge in der Gesichtsmimik können jedoch Falten begünstigen. Am besten eine kleine Selbstbeobachtung durchführen und versuchen, sich aktiv daran zu erinnern, Stirnrunzeln und Co. zu vermeiden.

6. Bewegung

Ausdauersportarten wie Schwimmen, Radfahren oder Joggen verlangsamen nachweislich die Zellalterung und wirken sich positiv auf das Hautbild aus. Bewegung an der frischen Luft sorgt für eine gesunde Versorgung mit Sauerstoff und schüttet das Glückshormon Endorphin aus – beides wirkungsvolle Anti-Aging-Stoffe.

7. Ausreichend Schlaf

Der Begriff Schönheitsschlaf kommt nicht von ungefähr. Tiefer Schlaf versetzt den Körper nämlich in seine Regenerationsphase. So wird unter anderem das Wachstumshormon HGH produziert, welches auch für die Erneuerung des Zellgewebes zuständig ist. Das wiederum sorgt für einen straffen, frischen Teint – langfristig gesehen also ein effektiver Anti-Aging Tipp.