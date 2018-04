So schummeln Models auf Instagram

Dass die Realität anders aussieht, als uns viele Blogger auf Instgram weismachen wollen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Influencer helfen gerne mit Retusche nach und schaffen damit ein unerreichbares Vorbild, dass viele User verunsichert. Trotz lauter Gegenbewegungen wie der Body Positivity-Initiative, stellt diese geschönte Realität auf Social Media ein Problem dar. Wenn jemand von der Retusche absieht und sich so zeigt, wie er ist, dauert es nicht lange bis aus der anonymen Masse der User ungehemmte Kritik laut wird. Das musste auch Bloggerin Karina Irby erfahren.

Schluss mit der Instagram-Lüge!

Der 28-Jährige Australierin folgen 840.000 User – als Bademode-Designerin weiß sie, wie man seinen Körper perfekt inszeniert, doch sie setzt die Retusche sparsam ein. Für Dellen, die manchmal sichtbar bleiben, bekommt sie mitunter fiese Kommentare. Als ihr ein User mitteilte, sie sei zu dick, platzte ihr der Kragen. Sie postete ein Video, indem sie zeigt, wie Bloggerinnen üblicherweise ihre Fotos bearbeiten.

Karina will nun mit der Instagram-Lüge aufräumen, die viele junge Frauen in ihrer eignen Körperwahrnehmung verunsichtert. Die Influencerin deckt auf, was sie für ihr 'perfektes' Foto alles retuschiert hat, damit es dem üblichen Blogger-Look entspricht.

"Wann haben wir unser kindliches Selbstbewusstsein verloren. Als es uns egal war, wie wir aussehen und wir uns nicht mit den anderen Mädchen verglichen haben", schreibt Karina". Sie selbst hat ein Erfolgrezept gegen den Wahn, sich ständig mit anderen vergleichen zu wollen: "Umso schneller wir uns so akzeptieren, wie wir sind und die Kritik anderer an uns abprallt, desto glücklicher werden wir sein!" - davon ist die Bloggerin überzeugt.

Endlich mehr Erhlichkeit auf Instagram! Für ihre Postings bekommt Bloggerin Karina nun weltweit virtuellen Beifall in Form von Likes und Kommentaren.