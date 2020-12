Unterstützen auch Sie die Aktion Weihnachtsherz

Zum mittlerweile achten Mal hat MADONNA im Rahmen der „Aktion Weihnachtsherz“ Kinder mit der Diagnose Krebs besucht. Lesen Sie hier, wie Sie die jungen PatientInnen unterstützen können.

In Österreich erkranken pro Jahr rund 300 Kinder und Jugendliche an Krebs. Die häufigsten Krankheitsformen dabei sind Leukämie, des weiteren auch Hirntumore und Lymphome. Die Diagnose ist für die Familien immer ein großer Schock, doch durch den medizinischen Fortschritt hinsichtlich der Behandlungen und Therapien ist die Überlebensrate von Krebspatient*Innen in den letzten 40 Jahren extrem gestiegen. Während früher im Schnitt acht von zehn der betroffenen Kinder verstarben, können mittlerweile rund achtzig Prozent geheilt werden.



Der lange Weg zur Heilung. Dennoch ist der Weg dorthin langwierig, zehrend und auch kostspielig. Wenn der gewohnte Alltag auf den Kopf gestellt wird, sind nicht nur die kleinen Patient*Innen gefordert, sondern auch ihre Eltern und Familien. Um ihren Kindern beizustehen, muss zumindest ein Elternteil oft genug seinen Job aufgeben – im Fall von Alleinerzieherinnen wird es dabei umso schwerer, ohne monetäre Einbußen durch den Monat zu kommen. Darüber hinaus ist die psychische Belastung einer solchen Krankheit für alle Beteiligten nicht zu unterschätzen. Aus diesen und vielen weiteren Gründen ist die Arbeit der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe essenziell. In Zusammenarbeit mit den sechs Kinder-Krebs-Hilfe-Landesverbänden Wien/NÖ/Burgenland, Tirol/Vorarlberg, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Salzburg werden betroffene Familien umfassend unterstützt und durch die Krankheit begleitet. Durch die Landesverbände wird u. a. Direkthilfe für Familien geleistet, die durch die Krankheit des Kindes in finanzielle Engpässe geraten sind, und die Finanzierung zusätzlicher psychosozialer Angebote auf den onkologischen Stationen übernommen.



Was Ihre Spende ermöglicht. 2019 konnten mithilfe der Spendengelder unter anderem das Mut-Perlen-Projekt mitfinanziert werden. Die jungen PatientInnen bekommen für jeden Schritt auf dem anstrengenden und langwierigen Behandlungsweg eine bunte Perle mit bestimmter Bedeutung. Zu einer Kette aufgefädelt, stellen diese ein ganz persönliches Tagebuch dar. Danke für Ihre Hilfe!

Wenn Sie Kindern wie Elena , Lily oder Liam helfen wollen, nehmen auch Sie sich ein Weihnachts-Herz und spenden Sie unten. © oe24