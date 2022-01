Trendfrisuren 2022

Die Tik Tok Stars, Influencer und Promis machen es uns vor: 2022 wird trendy! Besonders Bob- Frisuren, wilde fransige Schnitte und Mittelscheitel sind dieses Jahr die absoluten Go- to- Frisuren.

Wir verraten Ihnen, mit welchen Haarstyles Sie 2022 voll im Trend liegen und welche Accessoires absolute Must- Haves werden.

Blunt Cut

Ein Blunt Cut – übersetzt stumpfer Schnitt – ist im neuen Jahr der absolute Renner. Gerade Kanten und keine Stufen sorgen für einen kühlen, cleanen Look, der vor allem eckigen Gesichtern schmeichelt. Den Blunt Cut können Sie mit kinnlangen, mittellangen, aber auch Langhaarfrisuren stylen – für den neuen Trendhaarschnitt muss also kein geliebtes Haar abgeschnitten werden.

Baby Braids

Auch dieser neue Trend ist etwas für alle, die an ihrer Langhaarmähne hängen und trotzdem etwas Veränderung und Pep wollen. Kleine geflochtene Zöpfe an beiden Seiten betonen Ihre Gesichtskonturen und geben einer sonst eher langweiligen Langhaarfrisur das gewisse Extra. Egal ob glamourös oder mit Beachwaves im Summer-look: Baby Braids passen zu jedem Style. Wem das Geflochtene zu girly ist, der kann auch mit einzelnen Strähnen, die aus einem Zopf hängen, punkten.

Wolf Cut

Wer es etwas ausgefallener mag und für das neue Jahr eine richtige Hammer- Frisur wagen will, der sollte es mit einem Wolf Cut probieren. Die Frisur zeichnet sich durch viele Fransen und ein Pony, wahlweise auch Curtainbangs aus, die für viel Volumen am Kopf sorgen. Der Schnitt wirkt dadurch wild und rockig, kann aber auch lässig und chic gestylt werden. Je nachdem, wie weit Sie die Stufen zurück schneiden und wie auffällig Ihr Pony ist, können Sie entscheiden wie extrem Ihr Look werden soll.

Um aus einer Trendfrisur nun einen ganzen Trend- Look zu machen, braucht es Accessoires und die richtigen Haarpflege- und stylingprodukte. Diese dürfen im neuen Jahr auf keinen Fall fehlen:

Haartücher

Wir kennen sie bereits aus dem letzten Jahr, dieses Jahr werden sie noch beliebter: bunte Haartücher mit verschiedenen Mustern. Die farbigen Tücher werten jedes Outfit auf, betonen trendige Frisuren und können vielfältig gestylt werden. Egal ob wie ein Haarreif um den Kopf gebunden, als Kopftuch verwendet oder als Haargummi um den Zopf geknotet - ein Haartuch ist ein absoluter Hingucker.

Haarklammern

Bei lässigen oder chicen 2000er- Looks macht eine bunte Haarspange den Style komplett und sorgt für gute Laune. Vor allem ein halboffener Style, bei dem Sie die vorderen Strähnen hinten am Kopf mit der Haarspange zusammennehmen, ist im neuen Jahr beliebt.

Dampfglätteisen

Viele der neuen Frisuren nehmen ordentlich Zeit in Anspruch, damit sie richtig sitzen. Um den Blunt Cut zum Beispiel passend zu stylen oder bei einem strengen Pferdeschwanz mit Mittelscheitel keine Babyhaare im Weg zu haben, empfiehlt es sich, die Haare im Vorhinein zu glätten. 2022 kommt daher ein Dampfglätteisen wie gerufen: Die Haare werden hier nicht durch heiße Platten, sondern ganz allein durch Wasserdampf in die gewünschte Struktur gebracht.

© Getty Images ×

Während sich 2021 alles um die 90s drehte, orientieren si