Der Lido wird zum Laufsteg

Am Mittwochabend wurden die 75. Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Zur Premiere des Neil Armstrong-Biopics "First Man" kamen Größen aus Hollywood und der Model-Welt.

Am roten Teppich trug man freilich italienisches Design: Naomi Watts und die Models Sara Sampaio sowie Barbara Palvin glänzten in Roben von Giorgio Armani. Izabel Goulart schimmerte in Alberta Ferretti, "The Crown"-Star Claire Foy überraschte in Valentino.

Diashow Filmfestival Venedig: Eröffnung © Getty Images Naomi Watts © Getty Images Izabel Goulart © Getty Images Charlotte Le Bon © Getty Images Claire Foy © Getty Images Sara Sampaio © Getty Images Lottie Moss © Getty Images Elisa Isoardi © Getty Images Clemence Poesy © Getty Images Barbara Palvin 1 / 9

Mehr Frauen im Filmgeschäft



Guillermo del Toro, der Präsident der diesjährigen Wettbewerbsjury beim Festival Venedig, hat sich für eine absolute Chancengleichheit von Männern und Frauen im Filmgeschäft ausgesprochen. "Das Ziel muss klar sein: Bis zum Jahr 2020 muss das Verhältnis bei 50:50 liegen", sagte der mexikanische Regisseur und Produzent am Mittwoch vor der Eröffnung der 75. Filmfestspiele.