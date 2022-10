Austro-VIPs feiern Botoxparty

Beste Stimmung und großes Interesse gab es am Wochenende bei der exklusiven Botulinumtoxin Party in der Eventlocation WEITBLICK in München.

Auf Einladung der ehemaligen Miss Austria Carmen Knor stellte der Plastische Chirurg Dr. Christian Wolf die aktuellen Botox-Beautytrends aus Hollywood vor.

Eintauchen in die Welt der Schönheit und des sich Wohlfühlens: Das konnten die Gäste der Botulinumtoxin Party, auf Einladung von Beauty-Expertin und ehemaligen Miss Austria Carmen Knor und den STYLE UP YOUR LIFE! Herausgebern Adi Weiss & Michael Lameraner. Das Nobelevent fand am Freitagabend in den modernen Räumlichkeiten der Eventlocation WEITBLICK in München statt.

© Moni Fellner Christian Wolf & Carmen Knor ×

Der bekannte Schönheitschirurg Dr. Christian Wolf stellte die

aktuellen Botox-Beautytrends aus Hollywood vor. „Das Interesse an Schönheitsbehandlungen, die für jugendliche Frische sorgen, wird immer größer“, berichtet Dr. Wolf. In seinen Ordinationen in Wien, Salzburg, Mallorca und München kommen immer mehr Stars und Sternchen, um sich diesen modernen Behandlungen und Methoden zu unterziehen.

Christian Wolf setzt ausschließlich auf modernste Methoden, die besonders schonend und schmerzarm sind: „Damit lassen sich in kürzester Zeit fantastische Ergebnisse erzielen.“

Unter den Gästen befanden sich:

Supermodel Papis Loveday, Schauspielerin Sylvie Leifheit, Regisseur Gabriel Barylli, Starvisagistin Rada Jurkovic, die STYLE UP YOUR LIFE! Herausgeber Adi Weiss & Michael Lameraner, die ehem. Miss Austria Carmen Knor.

Für coolen Sound sorgte TV Star DJ GIULIA SIEGEL.

© Moni Fellner Michael Lameraner, Carmen Knor, Giula Siegel & Adi Weiss ×

Carmen Knor, die Gastgeberin des Abends, zeigte sich zufrieden, dass sich die Gäste bei erfrischenden Drinks, feinen Häppchen und anregenden Gesprächen wohlfühlten. „Ich freue mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Der Abend war ein voller Erfolg“, so Carmen Knor. Mit der Botulinumtoxin Party bewies die Beauty-Expertin einmal mehr ihre Expertise in Sachen Networking.