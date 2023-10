Welcher Shopping Typ sind Sie?

Vom 10. bis zum 11. Oktober gibt es auf Amazon.de stark reduzierte Produkte von Top-Marken für Prime-Mitglieder: Die Prime Deal Days starten und bieten jede Menge Rabatte auf alles, was Shopper-Herzen höherschlagen lässt. Wir verraten wo sie, je nach Shoppingtyp, zuschlagen sollten.

Egal welcher Shopping Typ Sie sind, bei den Prime Big Deal von 10.-11. Oktober sollte für jeden etwas dabei sein. Denn sparen wollen wir doch alle! Amazons 48-Stunden-Event bietet Prime-Mitgliedern noch vor der Weihnachtssaison eine Vielzahl an exklusiven Angeboten von Top-Marken in allen Kategorien.

Der effiziente Shopper

Geshoppt wird erst, wenn es wirklich sein muss. Vielleicht auch nur zwei Mal pro Jahr. Dafür ist hier Power-Shopping angesagt. Innerhalb kürzester Zeit deckt sich der effiziente Shopper mit dem gesamten Jahresbedarf ein und gibt Rekordsummen aus. Dann reicht es aber auch wieder für eine lange Zeit. Bevorzugt werden Plattformen wie Amazon.de auf denen man alles aus einer Hand bekommt.

Die Top Empfehlung für diesen Shopping-Typen: Die „Mehr kaufen und sparen“ Kategorie bei Amazon: Spare 5 % beim Kauf von 4 Werbeaktion. Der Effiziente Typ schaut auch gern, wie er sich das Leben leichter machen kann. Etwa mit dem Saugroboter zB an den Prime Deal Days um 50% reduziert: iRobot Roomba i7+ (i7556) Saugroboter, automatische Absaugstation, intelligente Raumerfassung, Zeitplanreinigung, 2 Multibodenbürsten, WLAN Staubsauger Roboter, App-Steuerung, Ideal für Tierhaare

Der inspirierte Überraschungs-Shopper

Vielleicht hat er vor, sich etwas bestimmtes auf Amazon zu kaufen. Vielleicht Batterien, Kontaktlinsen oder etwas anderes, das man „ unbedingt braucht". Doch es kommt anders als geplant. Der Überraschungs-Käufer lässt sich leicht inspirieren und verführen. Geplant war vielleicht eine Jeans? Gekauft wurden 2 Röcke. Aber Hauptsache ist doch – Shopping macht den Überraschungs-Käufer glücklich. Besonders beliebt sind für den inspirierungsfreudigen Käufer natürlich Aktionen an den Prime Deal Days, etwa die klassische Levis 501 - bis zu 67% reduziert.

Der geplante Shopper

Vor dem Einkauf wird genau recherchiert, verglichen, evaluiert. Gekauft wird zielgerichtet und effizient. Der Aufenthalt auf der Plattform dauert nur wenige Sekunden. Coupons werden zielgerichtet eingesetzt. Für größere Anschaffungen, wie z.B. Tablets wartet man auf den perfekten Moment. Computer & Zubehör gibt es an den Prime Deal Days um 40% reduziert, zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab S6 Lite , 10,4 Zoll TFT Display, 64 GB Speicher, WiFi, Android Tablet inkl. S Pen, Oxford Gray, 36 Monate Herstellergarantie.

Der Hobby-Shopper

Jeder von uns hat ihn unter seinen Freunden. Den absoluten Shopaholic. Shoppen ist für ihn eine Leidenschaft! Ganze Tage werden mit stöbern auf Shopping-Seiten verbracht. Warenkörbe werden gefüllt, Wunschlisten erstellt, denn Shopping bringt einfach die Endorphine in Regung. Am Liebsten shoppt er das Neueste von Neuestem und er lässt sich von Trend-Ideengebern beraten. Besonders beliebt: Die Schönen Dinge des Lebens, die einen selbst noch mehr strahlen lassen. Ein heißer Tipp an den Prime Deal Days sind die Loreal Beauty Products - bis 60 % reduziert- etwa das L'Oréal Paris Getöntes Serum.

Der unentschlossene Shopper

Der Unentschlossene bestellt sich am liebsten gleich alle Alternativen in allen Größen nach Hause. Entschieden wird dann zu Hause. Und der Rest wird einfach wieder zurückgeschickt. Kostenlose Rückgabe ist daher ein wichtiges Asset für den Unentschlossenen.

Der Schnäppchenjäger

Der Schnäppchenjäger legt sich auf die Lauer und geht gut vorbereitet in Deal Days hinein. Er legt schon Tage davor seine Lieblingsprodukte in den Warenkorb. Und am perfekten Zeitpunkt mit den besten Preisen, schnappt er zu. Angebote wie Blitzangebote werden durchforstet und effizient genutzt. Praktische Dinge, die man sowieso benötigt werden am Liebsten an Aktionstagen gekauft: Warum also nicht gleich an den Prime Deal Days zuschlagen: Oral-B Zahlbürsten bis 50 % reduziert oder Soda Stream Produkte um bis zu 30% billiger.

Der selbstlose Shopper

Sich selbst gönnt der Selbstlose nicht viel. Aber beim Geschenke shoppen, sei es für die Kids, das Haustier, den Partner oder Freunde – da geht der Selbstlose voll auf. Besonders geeigneter Bereich: die Geschenkideen von Amazon nach Kategorie des Beschenkten – Perfekte Geschenke von Kindern bis Erwachsenen, getrennt nach Alter, Geschlecht, Gelegenheit etc: Amazon.de Geschenkefinder

Der verantwortungsbewusste Shopper

Der verantwortungsbewusste Käufer beschäftigt sich genau mit dem Footprint, den sein Kauf hinterlässt. Bevorzugt werden daher Second Hand Produkte. Aber auch regionale Produkte aus Österreich und von österreichischen Unternehmen. Umso besser, dass es unter amazon.at/kleineunternehmen/at einen Überblick über Österreichische Händler gibt und man den Made in Austria Filter einsetzen kann. Für die Prime Deal Days haben diese freilich auch Rabatte parat.