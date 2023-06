Das sollten Sie laut Ihrem Sternzeichen am Strand tragen

Der Sommerurlaub steht für viele vor der Tür und wie so oft geht es für die meisten Richtung Sonne, Strand und Meer. Doch die passenden Beach-Looks zu finden kann eine Herausforderung sein. Modeexperten des Onlineshops Nasty Gal verraten, welcher Strand-Look zu welchem Sternzeichen passt.

Widder

Widder sind dafür bekannt, aktiv und energiegeladen zu sein. Daher sollten Sie etwas Bequemes und Bewegungsfreundliches tragen. Pro-Tipp: Tragen Sie einen Badeanzug, der sowohl stilvoll als auch praktisch ist und Ihnen das Schwimmen, Laufen und Entspannen am Strand ohne Einschränkungen ermöglicht. Um Ihre leidenschaftliche und abenteuerlustige Natur zu wiederspiegeln, sollten Sie sich für einen Badeanzug in kräftigen Farben oder Mustern entscheiden.

Stier

Stiere sind für ihre Liebe zum Komfort bekannt und bevorzugen daher Strandkleidung, die sowohl funktional als auch bequem ist. Locker sitzende Kleidung aus Baumwolle oder Leinen ist für Stiere daher eine perfekte Wahl, da diese auch an heißen Tagen Leichtigkeit ermöglicht. Farblich tendieren Stiere häufig zu Erdtönen wie Braun-, Beige- und Grüntönen. Diese Farben eignen sich auch für die Strandkleidung, da sie mit der natürlichen Umgebung harmonieren. Ein Khaki-Bikini oder ein sandbrauner Badeanzug eignen sich perfekt.

Bei dem Kleidungsstil entscheiden sich Stiere meist für klassische, zeitlose Modelle, die nicht zu freizügig sind. Einteilige Badeanzüge mit einem schmeichelnden Schnitt und bequemen Trägern bieten sowohl Schutz als auch Halt. Auch Accessoires, wie Hüte oder Sonnenbrillen tragen Stiere gerne - sie bieten ein gewisses Maß an Schutz und liegen gleichzeitig im Trend.

Zwillinge

Zwillinge sollten Badekleidung wählen, die gut sitzt und Ihnen ein sicheres Gefühl gibt. Das Sternzeichen neigt dazu, anpassungsfähig und vielseitig zu sein. Scheuen Sie sich also nicht, verschiedene Stile und Muster zu kombinieren, um einen einzigartigen Look zu kreieren. Dies könnte das Tragen unterschiedlicher Bikini-Oberteile zu den Bikini-Unterteilen anstelle eines passenden Sets umfassen, damit Sie stilsicher und kreativ auffallen. Aber auch in Richtung Accessoires sollten Sie sich nicht davor scheuen, etwas Neues auszuprobieren und verschiedene Stücke zu kombinieren.

Krebs

Als Wasserzeichen fühlen sich Krebse in der Nähe des Ozeans am wohlsten. Für Ihr Strandoutfit möchten Sie etwas, das sowohl praktisch als auch bequem ist, aber auch Ihre fürsorgliche Natur widerspiegelt. Ein fließendes, locker sitzendes Maxikleid in Blau- oder Grüntönen zu tragen wirkt beruhigend und passt zu Ihrer sensiblen und intuitiven Art. Auch Accessoires sind für Krebse wichtig, wie etwa eine Statement-Halskette oder ein Paar Ohrringe, um den Look zu vervollständigen.

Löwe

Als Löwe fühlen Sie sich zu kräftigen und leuchtenden Farben hingezogen. Wählen Sie daher einen Badeanzug oder Bikini in einem knalligen Farbton oder mit Animalprint, um Ihr Selbstvertrauen und Ihren Abenteuergeist zu unterstreichen. Ein Cover-Up verleiht Ihrem Strandlook einen Hauch von Glamour. Wählen Sie einen fließenden Kaftan oder ein buntes Maxikleid mit auffälligen Details wie Fransen oder Pailletten. Um Ihr Strand-Ensemble zu vervollständigen, tragen Sie als Accessoire eine XL-Sonnenbrille, einen großen Hut oder Statement-Schmuck, um Ihre mutige Persönlichkeit zur Geltung zu bringen.

Jungfrau

Als Jungfrau sind Sie detailorientiert und legen Wert auf Qualität. Wenn es um Ihre Kleidung für den Strand geht, möchten Sie sich bequem fühlen, vor der Sonne geschützt und auf alle Aktivitäten vorbereitet sein. Wählen Sie daher einen praktischen Badeanzug, der Ihnen Komfort und guten Halt bietet. Als Cover-Up sollten Sie ein Kleid wählen, welches Ihnen einen gewissen Schutz vor der Sonne bietet, etwa eine locker sitzende Tunika. Als Kopfbedeckung wählen Sie einen schicken, kleinen Hut, der leicht an- und auszuziehen ist, und nicht zu viel Platz in der Strandtasche braucht.

Waage

Als Waage fühlen Sie sich zu Kleidung hingezogen, die stilvoll ist. Eine tolle Option für eine Waage am Strand ist ein fließendes Maxikleid in sanften Pastelltönen wie Rosa oder Lavendel. Der feminine Look hält auch bei Hitze kühl. Eine weitere tolle Option für eine Waage ist ein Badeanzug mit hoher Taille und einem passenden Crop-Top oder Neckholder-Top. Dadurch entsteht ein schmeichelhafter Look, der Ihre Silhouette hervorhebt und gleichzeitig Komfort und Halt bietet. Accessoires sind für eine Waage auch am Strand wichtig. Scheuen Sie sich also nicht zarten Goldschmuck hinzuzufügen, um Ihren Look zu vervollständigen.

Skorpion

Skorpione sind für ihre intensive und geheimnisvolle Art bekannt. Auch am Strand bevorzugen Skorpione oft dunkle Farben wie Schwarz, Dunkelblau oder Dunkelrot. Ebenso sind Skorpione für ihr Selbstvertrauen bekannt, daher werden sie oft dazu ermutigt, auffälligen und ausgefallenen Schmuck wie Statement-Ringe oder Armbänder zu tragen. Skorpione fühlen sich oft zu klassischen und zeitlosen Stilen hingezogen und bevorzugen daher Kleidung mit klaren Linien und einfachen Designs. Außerdem sind Skorpione für ihre Sexualität und Sinnlichkeit bekannt, weshalb sie sich möglicherweise wohl fühlen, wenn sie Kleidung tragen, die freizügig ist oder ihre Kurven betont.

Schütze

Schützen sind Feuerzeichen und sind für ihre abenteuerlustige und optimistische Art bekannt. Wenn es um Strandkleidung geht, sollten Sie daher etwas anziehen, das Ihnen Bewegungsfreiheit und Komfort bietet, zum Beispiel:

Ein luftiges Sommerkleid oder einen Midi-Rock, der Sie kühl hält und Ihnen gute Bewegungsfreiheit bietet

Ein Paar Shorts und ein locker sitzendes T-Shirt oder Tanktop

Bequeme Sandalen oder Flip-Flops, die Sie leicht an- und ausziehen können

Steinbock

Steinböcke sind bodenständig, und bevorzugen daher bequeme Strandkleidung gegenüber trendigen oder auffälligen Outfits. Neutrale Farben wie Schwarz, Marineblau oder Beige können Ihren dezenten und klassischen Sinn für Stil ansprechen. Steinböcke sind auch dafür bekannt, ehrgeizig und fleißig zu sein. Daher sollten Sie einen Sonnenhut mitbringen, um Ihr Gesicht vor der Sonne zu schützen, während Sie sich entspannen und neue Energie zu tanken. Vergessen Sie nicht, eine robuste Strandtasche mitzunehmen, in der Sie alle wichtigen Dinge verstauen können, darunter Sonnencreme, ein Handtuch und Wasser, um ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Wassermann

Als Wassermann neigen Sie dazu, einen einzigartigen und unkonventionellen Sinn für Stil zu haben. Wenn Sie sich für den Strand kleiden , bevorzugen Sie etwas, das bequem ist jedoch auch Ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Entscheiden Sie sich daher für einen farbenfrohen Einteiler oder ein Set mit einem ungewöhnlichen Muster oder Design. Sie könnten auch einige Accessoires hinzufügen, die Ihre freigeistige Natur widerspiegeln, wie zum Beispiel eine bunte Sonnenbrille. Als Cover-Up eignet sich ein durchsichtiger Kimono oder ein Häkeloberteil. Vermeiden Sie alles, was zu einengend oder traditionell ist, und entscheiden Sie sich für Pieces, die Ihnen Bewegungsfreiheit und den Ausdruck Ihres einzigartigen Stils ermöglichen.

Fische

Fische sind ein Wasserzeichen, was bedeutet, dass Sie sich am Meer oder am See am wohlsten fühlen. Sie neigen dazu, ein romantisches und verträumtes Wesen zu sein, weshalb Ihnen fließende und feminine Strandkleidung gefallen. Zum Beispiel: