Das meistgegoogelte Fashion-Piece 2022

Google hat seinen Bericht zu den top Suchanfragen 2022 veröffentlicht.

Zu den am häufigsten gesuchten Modeartikeln gehören einfache Basics, wie zum Beispiel Blazer oder Mom Jeans. Am häufigsten wurde 2022 jedoch nach "Oversize Hemden" gesucht - das beliebteste Kleidungsstück des Jahres.

Ein Baumwoll-Oxford-Hemd gehört seit Jahrzehnten einfach in jeden Kleiderschrank. 2022 erzielte das Basic-Teil jedoch im Baggy-Look, durch eine oversized, kastenförmige Passform einen Kultstatus. Ob klassisch in weiß oder blau, oder etwas ausgefallener in knalligen Farben wie pink oder gelb, dieses Teil macht jeden Look um einiges lässiger. Das beste daran? Oversized-Shirts kann man das ganze Jahr über tragen und sind somit nicht saisonabhängig.