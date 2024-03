Venus Dressing: So sollten Sie sich laut Ihrem Sternzeichen kleiden

Auf TikTok gibt es immer wieder neue Trends zum Thema Styling. Jetzt macht das sogenannte Venus-Dressing die Runde. Laut Astrologie sollen Sie sich passend zu Ihrem Venus-Zeichen kleiden, um besonders attraktiv zu wirken. Wie das funktionieren soll, verraten wir hier.

Um sich im "Venus Dressing"-Trend stylen zu können, müssen Sie zunächst herausfinden, wo sich der Planet Venus zum Zeitpunkt Ihrer Geburt befand. Mit verschiedenen Online-Tools lässt sich das Venus-Zeichen ganz einfach ermitteln.

Das steckt hinter dem Trend

Wer sich passend zu seinem Sternzeichen kleidet, wirkt attraktiver. © Getty Images ×

Die meisten von uns kennen ihr Sternzeichen und Aszendenten, diese sind allerdings nur zwei Teile im großen Puzzle des Geburtshoroskops. Ein anderer Teil ist das Venus-Zeichen. Es formt unsere persönlichen Einstellungen, unsere Liebessprache, Werte und Vorlieben. Zudem steht der Planet Venus für Schönheit und feminine Energie. Wer sich also dementsprechend kleidet, kann seine Ausstrahlung attraktiver machen und sich äußerlich perfekt in Szene setzen.

In disem Video erfahren Sie mehr, was hinter dem Geheimnis des Venus-Dressings steckt:

So sollten Sie sich laut Astrologie kleiden

Widder

Der Widder ist impulsiv, leidenschaftlich und voller Initiative. Als Ausgleich zum dem etwas unruhigen Charakter sollten Sie ein klassisches, zeitlos-elegantes Styling wählen. Das balanciert die Aura perfekt aus.

Stier

Venus-Stiere sind besonders stilvoll und bodenständig. Das sollte sich auch in dem Outfit widerspiegeln. Ein softer Basic-Style, der Eleganz und Komfort vereint, ist die perfekte Wahl. Mit sanften Farben und natürlichen Texturen unterstreichen Stiere ihre Liebe zur Stabilität und zur familiären Geborgenheit.

Zwilling

Eine Venus im Zeichen der Zwillinge steht für einen humorvollen, kommunikativen und lebenslustigen Charakter, der besonders viel positive Energie ausstrahlt. Das Outfit darf diese energetische Art gerne betonen. Bunte Statement-Pieces oder verspielte Prints machen Sie zum absoluten Hingucker.

Krebs

Die Venus macht die Krebse zu einem der romantischsten Persönlichkeiten überhaupt, mit einer tiefen emotionalen Intelligenz und einer natürlichen Fürsorge-Rolle. Sanfte Farben und romantische Texturen und eine feminine Ästhetik unterstreichen diese Eigenschaften.

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst, extrovertiert und kontaktfreudig. Geht es nach dem Modetrend Venus Dressing sollten Sie sich also nicht zurückhalten bezüglich des Stylings. Auffällige und sexy Pieces, gemischt mit schlichten Klassikern, sind die perfekte Balance für die dominante Ausstrahlung Ihres Venus-Zeichens.

Jungfrau

Jungfrauen haben es oft schwerer, sich zu verlieben oder ihr Herz zu öffnen, aufgrund ihrer kritischen Art. Daher gilt es, die richtige Komfortzone in der Kleidungswahl zu beachten und Selbstliebe zu praktizieren. Eine Capsule-Wardrobe ist dabei genau das richtige.

Waage

Stabilität und Fairness ist den Venus-Waagen sehr wichtig. Um dieses Streben nach Balance zu unterstreichen, ist ein Stilbruch für dieses Zeichen ideal. Zudem profitieren die Waagen von einem exzellenten Stilgefühl, mit dem sie ihren charismatischen und romantischen Charakter betonen können.

Skorpion

Dieses astrologische Zeichen bringt einiges an Spannung mit sich. So gelten Skorpione als besitzergreifend, eifersüchtig und misstrauisch, aber auch als auch extrem loyal, leidenschaftlich und selbstbewusst. Diese Gegensätze vereinen Sie laut Venus Dressing am besten in einem dunklen Power-Look, der Stärke ausdrückt und die Dominanz ausgleicht.

Schütze

Die energiegeladenen Venus-Schützen sind gerne aktiv – mental wie physisch. Deshalb empfiehlt sich für dieses Zeichen, ein sportlich-praktischer Look, mit einem femininen Touch. Die Mischung ist spannend, aber bequem für den Alltagsstress.

Steinbock

Steinböcke wirken nach außen oft etwas streng, ernst und wenig zugänglich. Aber im inneren haben sie einen weichen Kern und sind romantisch. Diese Seite sollten Sie mit dem "Venus Dressing" zum Vorschein bringen. Ein klassischer Look mit femininen Vintage-Details lockert die Ernsthaftigkeit des Venus-Zeichens und erlaubt einen kleinen Vorgeschmack auf Ihr liebevolles Herz.

Wassermann

Eine Venus im Wassermann steht für einen ausgefallenen und exzentrischen Charakter. Dieser sollte sich auch in Ihrem Outfit widerspiegeln. Wassermänner schwimmen gerne gegen den Strom und halten nicht viel von Trends. Setzen Sie beim Styling also auf Persönlichkeit und trauen Sie sich etwas.

Fische

Venus-Fische sind die absoluten Romantiker der Astrologie. Den sanften Charme der Fische untermalt ein romantisches, fließendes Outfit in zurückhaltenden Nuancen. Das bringt Ihre Aura nämlich perfekt zur Geltung.