× In diesen Ländern gibt es Designer-Teile zu Schnäppchenpreisen

Schon den nächsten Städtetrip geplant? Ein schöner Nebeneffekt vom Reisen ist, wenn man beim entspannten Einkaufsbummel dank Wechselkurs Designerteile um Schnäppchenpreise ergattern kann. Wir verraten, wo das möglich ist.

Seit Monaten stehen bestimmte Designerteile auf der Wunschliste, doch kaufen will man sie erst, wenn es einen Rabatt gibt? Nun – mit ein bisschen Girl Math, also dem Schön-Rechnen von Ausgaben, und dem richtigen Reiseziel, kann man sich die Wunschteile zum Schnäppchenpreis ergattern. Denn in verschiedenen Ländern sind Designerteile unterschiedlich teuer.

Eine Studie des Smartphone-Kontoanbieter "Wise" zeigt, in welchen Ländern Kleidung der umsatzstärksten Mode-Marken am günstigen in der Shopping-Bag landet:

© Getty Images ×

Hier ist Shopping am günstigsten

In Ungarn zahlen Kund:innen im Durchschnitt etwa 22 Prozent weniger für Kleider, Schuhe, Hosen und Co. Das Nachbarland belegt somit Platz 1 des Rankings. Auch in Südafrika ist Shopping preiswert. Hochwertige Textilien sind in Südafrika im Schnitt um 19 Prozent günstiger, somit landet das Land auf Platz 2. Kroatien landet mit durchschnittlichen Ersparnissen von rund 18 Prozent auf Platz 3 der günstigsten Reiseziele.

Hier gibt's Luxus-Brands preiswerter

Wer französische Luxus-Marken liebt, sollte die nächste Fernreise mit einem Einkauf verbinden. Für Chanel-Liebhaber:innen könnte Kanada die nächste Traum-Destination sein: Hier zahlen Käufer:innen im Schnitt 15 Prozent weniger für die aktuelle Kollektion. Die Luxusmarke Louis Vuitton ist in der Türkei um etwa 17 Prozent günstiger als in Österreich. Und auch die Luxusbrand Hermès lässt sich in Polen mit Minus 2 Prozent immerhin etwas günstiger ergattern.

© Getty Images ×

Hier könnte es teurer werden

Besonders teuer wird das Shoppen in Südamerika - die aktuellen Schwankungen der Währungen wirken sich negativ aus. In Brasilien sind beliebte Marken zum Beispiel um circa 50 Prozent teurer als in Europa. Aber auch am anderen Ende der Welt könnte es teurer werden. Indonesien belegt den zweitletzten Platz, mit einem Preisschnitt von etwa 48 Prozent mehr. Das Königreich Saudi-Arabien landet mit durchschnittlich etwa 42 Prozent teurerer Mode auf dem drittletzten Platz.

Darauf sollte beim Shopping im Ausland geachtet werden

Im Ausland sollten Reisende immer in der Landeswährung zahlen und sich auf keinen Fall von vermeintlich praktischen Angeboten wie "Sofortumrechnungen" oder "fixen Wechselkursen" an Automaten oder in Geschäften verleiten lassen. Denn hier kommt auf den Wechselkurs häufig noch ein zusätzlicher Aufschlag hinzu.