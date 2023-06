Der Summer Sale beginnt!

Mit Sommerrabatten von bis zu 80% und zwei neuen Pop-Up Stores lockt das FREEPORT Outlet-Center an der Grenze Kleinhaugsdorf derzeit die Schnäppchenjäger an. Geöffnet sind die mehr als 70 Geschäfte sogar am Sonntag.

Im FREEPORT Designer-Outlet-Center sind die Summer-Sales-Wochen angelaufen. Ganze sechs Wochen lang warten Rabatte von bis 80 Prozent. Neben Shops wie Tommy Hilfiger, Under Armour, Gerry Weber, Calvin Klein, Nike und Adidas sorgen die neuen Pop-up-Stores von GAP (Juni 2023) und Orsay (August 2023) für eine sommerliche Note im Kleiderschrank. © FREEPORT × Shopping auch an Sonn- und Feiertagen bis 21 Uhr FREEPORT ist von der Wiener Stadtgrenze in rund 45 Minuten erreichbar und sorgt seit der Übernahme durch österreichische Eigentümer für eine deutliche Attraktivierung des Outlet-Centers. Auf einer vermietbaren Fläche von rund 22.400 Quadratmetern sind mittlerweile 75 Shops mit rund 250 internationalen Top-Brands untergebracht. Neben einem Upgrade bei der Gastronomie kommen die Gäste dank benachbarter Ausflugsmöglichkeiten in den Genuss eines 360-Grad-Shopping-Erlebnisses. Die Sonntagsöffnung sowie die verbesserte Infrastruktur machen FREEPORT für preisbewusste Shopping-Fans zur Top-Adresse im Osten Österreichs. Für Familien besonders interessant: Das Time Travel Museum „Terra Technika“, die Kinderwelt Merlin, zwei Kartbahnen, ein kleiner Streichelzoo, die historische Stadt Znaim oder die beliebten und historischen Weinkeller bieten viele Optionen für einen gepflegten Tagesauflug.