× Comeback für Dianas Gym-Look

Bereits in den 1980ern war er modern, nun feiert dieser Trend sein Revival.

Lady Diana war nicht nur auf dem roten Teppich eine Trendsetterin. Abseits des Red Carpets bevorzugte Prinzessin Diana lässige Looks statt großer Ballroben. Besonders angetan haben es ihr die Radlerhosen. Auch 2023 sind diese wieder total in Mode. Die Radlerhosen-Sweatshirt-Kombi ist nicht nur bequem, sie steht auch noch jeder Frau. Der Look lässt sich in allen Farben kombinieren. Ob Rosa mit Blau, Orange mit Grün oder Lila mit Grau. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Get the Look

So leicht kann man den Diana-Look nachshoppen:

