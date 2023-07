Ein neues Ranking des Lyst Index hat die angesagteste Brand des Sommers enthüllt. So viel sei gesagt: das aktuell heißeste Label hat die Modeherzen von Stars wie Kylie Jenner und Beyoncé längst erobert - es war also nur eine Frage der Zeit, bis es auch in unseren Kleiderschränken zu sehen ist.

In Sachen Mode gibt es gefühlt fast täglich neue Trends, Farben und Schnitte, die es zu beachten gilt. Was wir wann wie und wo am besten tragen, ist daher nicht immer einfach zu beachten. Um uns hier etwas unter die Arme zu greifen, kürt der Lyst Index - ein vierteljährliches Ranking der angesagtesten Marken und Produkte der Modebranche - die besten Brands der Welt.

Das ist die heißeste Marke der Welt

Diesen Sommer kürt Lyst die spanische Brand Loewe zur aktuell heißesten Modemarke der Welt. Als eine der ältesten Luxusmarken erlebte die Brand unter dem britischen Kreativdirektor Jonathan Anderson eine Renaissance und belegt dieses Jahr erstmals den ersten Platz des renommierten Rankings. Bloß in diesem Quartal sind die Online-Suchanfragen der Marke um 19 % gestiegen!

Ein möglicher Grund für den Hype rund um die Brand könnte das Loewe Anagram Tanktop sein, welches als Star-Favorit gilt und bereits von Promis wie Kylie Jenner, Rihanna und Dua Lipa getragen wurde. Das Tanktop war in den letzten Monaten sogar so beliebt, dass es den ersten Platz der aktuell beliebtesten Produkte im Lyst Index erreicht.

© Getty Images ×

Doch auch weitere Kultprodukte der Marke zählen momentan zu den absoluten Mode-Must-Haves. Etwa die Loewe Raffia Tote Bag, ein Trendprodukt das es auf den vierten Platz der beliebtesten Produkte im Lyst Index schafft. Oder die XL-Blumensonnenbrillen, die von It-Girls wie Sofia Richie Grainge als DAS Sommer-Accessoire schlechthin gefeiert werden.

Auch Popikone Beyoncé ist ein großer Loewe-Fan. Für ihre spektakuläre Reinaissance World Tour trägt die Sängerin mehrere maßgeschneiderte Outfits der Brand, unter anderem einen durchsichtigen, Pailletten-besetzten Jumpsuit bei dem Handmotive nur das Nötigste bedecken.

© Getty Images ×

Die Top-10 angesagtesten Marken

Versace, Bottega Veneta, Saint Laurent und Dior haben ebenfalls Positives zu verzeichnen: Sie alle steigen in die Top-10 der angesagtesten Marken der Welt auf. Wer diesen Sommer also mode-technisch ins Schwarze treffen will, sollte sich beim nächsten Luxuskauf an dem Ranking orientieren: