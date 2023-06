× Diese Unterwäsche hält sogar an den heißesten Sommertagen kühl

Jetzt wird's cool! Denn die neue Unterwäsche von FALKE kühlt das Körperklima selbst bei den heißesten Temperaturen!

Nicht nur an der Küste, sondern auch hierzulande ziehen die Temperaturen in den Sommermonaten richtig an. Und obwohl uns die Sonne Freude bereitet, und die warmen Temperaturen zum Baden einladen, gibt es nichts Schlimmeres, als in den Badepausen ein verschwitztes, unwohles Gefühl zu haben. Die neueste Kollektion von FALKE bietet uns nun allerdings die innovativste Lösung, um stets für ein angenehmes Körpergefühl zu sorgen.

FALKE Daily Climate Control

Die Unterwäsche der Daily Climate Control Linie ist eine Kombination aus Sicherheit, unsichtbarer Eleganz und Wohlbefinden für jeden Tag. Die Panties, Boxer und Shirts sorgen dank qualitativ hochwertigen Materialien auch bei den heißesten Temperaturen für das perfekte Körperklima.

Für Astronauten entwickelt

Die Produkte der Linie mit der zertifizierten Space Technologie bieten dank der sanften und hautsympathischen, ägyptischen Baumwolle in Kombination mit Viskose OUTLAST®-Technologie ein sicheres und gutes Gefühl im Alltag. Die hochfunktionale und temperaturregulierende OUTLAST®-Technologie stabilisiert jederzeit im Sommer, wie auch im Winter das Mikroklima des Körpers und verhindert dadurch, dass der Körper zu schwitzen beginnt.

Perfekte Passform

Die körpernahe Passform und flache Nähte verhindern außerdem, dass sich das Shirt unter der Kleidung abzeichnet. Damit es auch unter leicht geöffneten Blusen oder Kleidern nicht zum Vorschein kommt, wurde das Shirt besonders tief ausgeschnitten. Ein verlängertes Rückenteil sorgt dafür, dass es den ganzen Tag gut sitzt und nicht verrutscht. Oberteile und Unterteile der Kollektion sind für Männer und Frauen in den Farben white, black, vale und camel sowie in vielen verschiedenen Schnitten erhältlich.