Diese Trachten-Trends sind diesen Herbst angesagt

Der Herbst ist Trachtenzeit! Designerin-Lena Hoschek verrät die neuesten Trends die uns für Dirndl, Lederhose & Co. erwarten.

Wenn der Sommerurlaub bereits hinter einem liegt und die Tage langsam wieder kürzer werden, stellt sich bei vielen etwas Wehmut ein. Nicht jedoch bei jenen, die sich bereits seit Wochen auf Festzelt-Stimmung und die passende Gelegenheit, sich in Tracht zu kleiden, freuen. Höchste Zeit, um die neuen Dirndl-Trends genauer unter die Lupe zu nehmen.

Handwerk und Nachhaltigkeit stehen bei Lena Hoschek zwar an erster Stelle, auf saisonale Farben, Muster und Trends will die gebürtige Steirerin bei ihrem gleichnamigen Modeunternehmen dennoch nicht verzichten. Im MADONNA-Talk verrät sie, welche Trachten diesen Herbst Modetrend sind, und auf welche wir 2023 besser verzichten sollten:

Frau Hoschek, was sind die aktuellen Trachten-Trends für den kommenden Herbst? Gibt es bestimmte Muster oder Farben auf die man in den kommenden Monaten keinesfalls verzichten sollte?

Lena Hoschek: Was ich zurzeit besonders schön finde sind dunkle Farben, wie Petrol und Schwarz. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Trachten-Trends wider: Weg von dem kunterbunten und stattdessen eine Zuneigung zur Dramatik. Diesen Herbst darf es durchaus wieder etwas festlicher werden. Längere Maxi-Kleider sind momentan in der Mode, auch bei Dirndln.

© Lena Hoschek Die Lena Hoschek Herbst/Winter Kollektion "Mystischer Trachtenherbst" vereint kräftige, warme Farbtöne eines herbstlichen Blätterwaldes. ×

Wie sieht es mit den passenden Accessoires diesen Herbst aus?

Hoschek: Ich bin ein Fan von hohen Schuhen oder Ballerinas zum Dirndl. Im Herbst oder bei Schlechtwetter finde ich Polo-Stiefel immer cool zur Tracht. Als Tasche eignet sich eine Korbtasche oder eine schlichte Umhängetasche. Was mir momentan auch besonders gefällt, ist, die Dirndl-Schürze ganz wegzulassen, und stattdessen einen dicken Gürtel zu tragen, zum Beispiel in Wildleder.

Auf welche Pieces dürfen wir uns in der Lena Hoschek Herbst/Winter Kollektion freuen?

Hoschek: Ein großer Teil der Herbst/Winter Kollektion ist gothic-inspiriert. Aber auch Naturfarben sind wieder präsent - der rote Faden der sich eigentlich durch alle Lena Hoschek Kollektionen zieht. Rostrot, Grün, und Laubtöne sind Farbcodes auf die ich eigentlich in keiner Trachten-Kollektion verzichten kann. Und somit lassen sich auch die neuen Teile immer von einer Saison auf die nächste kombinieren.

© Krüger Dirndl Dunkle Farben und edle Stickereien – auch die neue Kollektion von Krüger Dirndl by Victoria Swarovski liegt ganz im Trend und kombiniert Tradition mit Glamour. ×

Trachten sind doch recht kostspielig, besonders wenn man auf Qualität setzt. In welche Stücke lohnt es sich diesen Herbst zu investieren?

Hoschek: Jede Frau muss selbst entscheiden, wie viel Platz sie Dirndln in ihrem Kleiderschrank schenkt. Ein Dirndl hat keinen Zeitstempel und ist somit eigentlich nie aus der Mode. Hat man ein hochwertiges Dirndl, findet sich immer einen Anlass es zu tragen. Aber es muss auch nicht immer etwas Neues sein. Ich habe zum Beispiel ein paar tolle Vintage-Dirndl von der Caritas. Um das Geldbörserl zu schonen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit zu setzten, sind Flohmärkte ein heißer Tipp. Anstatt in ein neues Dirndl zu investieren, lohnt es sich auch, zwei, drei Schürzen parat zu haben, zum Beispiel eine Baumwoll-Schürze und eine Seiden-Schürze, so dass man diese je nach Anlass abwechseln kann.

Was kann man beim Dresscode Tracht auch ohne Dirndl, Lederhose & Co. nicht falsch machen?

Hoschek: Was man nicht vergessen darf, ist, das Dirndl rechtzeitig anzuprobieren, um zu garantieren, dass es noch passt. Wenn das Dirndl aber doch mal zu eng ist oder man keine Tracht hat, kann man auf viele Alternativen zurückgreifen. Die meisten von uns haben Wanderschuhe aus Leder, diese kann man mit netten Socken und einem Lederrock sowie allen möglichen Blusen kombinieren, von Denim bis Leinen. Auch mit einem Bettelarmband oder einem schönen Halstuch kann man nichts falsch machen.

© Julia Trentini Die Dirndl der Cathy Hummels Collection by Julia Trentini bestehen allesamt aus hochwertigen Naturmaterialien wie Schurwolle, Leinen und Baumwolle. ×

Und was halten Sie im Herbst von Lederhosen bei Frauen?

Hoschek: Ich finde, das ist ein totales Must-Have in Österreich! Diese Saison haben wir eine Knickerbocker Hose kreiert. Diese ist lightweight und hat innen Stretchanteile, und ist demnach sehr bequem. Lederhosen eignen sich also durchaus auch für Frauen zum wandern, tanzen oder feiern.