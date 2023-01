Gigi Hadid zeigt uns DEN Skimode-Trend 2023

Der Berg ruft! Gigi Hadid zeigt uns wie Skimode mit Retroflair richtig geht.

Nachdem wir hoffentlich alle erfolgreich ins neue Jahr gerutscht sind, schlittern wir modisch gleich weiter. Denn der Berg ruft! Und mit ihm ist es an der Zeit, bewährte Skimode auszuwintern, oder sich auch schon mal mit ein paar coolen Teilen zu belohnen. Schließlich wollen die sportlichen Neujahrsvorsätze ja auch eingehalten und umgesetzt werden. Aus diesem Grund haben wir diese Woche die modischsten Pistenflitzer der Skisaison gekürt.

Mountain-Mode a la Gigi Hadid

Mit der „Ski Lodge“-Kollektion ihres Modelabels Guest in Residence zeigt uns Topmodel Gigi Hadid (27) den beliebtesten Modetrend in diesem Winter: Retro. Inspiriert vom Luxus-Wintersportort Aspen und der Pisten-Ästhetik der 70er- und 80er-Jahre bringen die It-Pieces nostalgische Statements in die Berge und heizen uns mit High-Performance und feinstem Kaschmir ein. Von gesteppten Boots, Baklavas, bis hin zu Overalls und Fäustlingen, die Trend-Styles diesen Winter versprechen ein stylisches Schnee-Vergnügen. Und die gute Nachricht: die funktionalen Pieces im Retrostil funktionieren nicht nur auf der Piste einwandfrei, denn sie sind durchaus auch für Wintersport-Verweigerinnen geeignet, die lieber in der warmen Hütte oder gleich im Tal bleiben.

© Guest in Residence ×

Die besten Après-Chic Styles

© Guest in Residence ×

© Guest in Residence ×

© Goldbergh Ski-Overall bei STEFFL ×

© Tommy Hilfiger Daunenjacke bei Kastner&Öhler ×

© Moon Boot ICON LOW bei Humanic ×

© Flufie Stiefel bei Kastner&Öhler ×