× Das ist die beliebteste Sonnenbrille des Sommers - auch Katie Holmes ist ein Fan!

Der Sommer lies lange auf sich warten, doch nun ist es so weit: Die coolen Shades können endlich ausgepackt und getragen werden. Diesen Style tragen jetzt alle - und er ist noch dazu ein absoluter Celebrity-Favorit!

Sonnenbrillen sollten nicht nur den notwendigen UV-Schutz für unsere Augen bieten, sondern unbedingt auch cool aussehen und besonders trendy sein. Bei der riesigen Sonnenbrillen-Auswahl fällt es vielen schwer, das richtige Modell auszuwählen. Doch natürlich gibt es auch in Sachen Sonnenbrillen einige Modelle, die sich besonders hervor tun. Diesen Sommer liegt ein Modell der Marke Prada im Trend.

Modetrend: Eckige Sonnenbrillen

Neben futuristischen Sonnenbrillen springen wir modetechnisch auch wieder ein paar Jahrzehnte zurück, denn eckige Sonnenbrillen feiern diesen Sommer ihr langersehntes Comeback. Der 70er-Jahre Style wird diesen Sommer statt in Übergröße etwas schmaler gehalten. Auch die klassische Cat-Eye-Sonnenbrille tragen wir jetzt mit eckigen Kanten.

Diese Prada-Shades tragen jetzt ALLE

Doch kein eckiges Modell ist dieses Jahr so beliebt wie das „PR 17WS 1AB5S0“-Modell der italienischen Luxusbrand Prada. Bei dem Brillen-Unternehmen Mister Spex zählt das Modell sogar zu dem meistverkauften der Saison und ist somit das absolute It-Pieces des Sommers. Seit Anfang des Jahres wurden bereits mehr als 11.000 Stück bei Mister Spex verkauft - und der Trend nimmt mit dem Start der Sonnenbrillen-Saison gerade erst richtig Fahrt auf.

© Mister Spex Prada Sonnenbrille, um € 264,95 bei misterspex.at ×

Celebrity-Favorit

Angeführt wird der Sonnenbrillen-Hype natürlich von den coolsten Stars. Das Prada-Modell zählt unter anderem zu den Street-Style Favoriten von Bella Hadid, Sophia Thomalla und unserem Lieblings-Star Katie Holmes. Erst kürzlich wurde die Schauspielerin in der babyblauen Variante in New York gesichtet.

© Getty Images ×

Besonders beliebt ist die Ausführung in zeitlosem Schwarz, gefolgt von den Varianten in Havanna, Weiß und Beige. Der große Erfolg der Sonnenbrille unterstreicht dabei auch den Trend zu einer avantgardistischen Formensprache und außergewöhnlichen Modellen bei der Wahl der Sonnenbrille, die im Sommer zum wichtigsten Accessoire und Statement-Piece avanciert.