× Pamela Anderson designt jetzt heiße Strandmode

Pamela Anderson hat erstmals ihre eigenen Bikinis und Badeanzüge designt. Nixe und Bademoden-Label zeigen erste gemeinsame Kollektion.

Sexy. Der rote Badeanzug aus Baywatch ist Kult, jetzt findet er auch in Pamela Andersons erster Bademoden-Kollektion Platz.

Gemeinsam mit dem Bademodenlabel Frankies Bikinis präsentierte die 55-jährige Schauspielerin die Kollektion Pam x Frankies und modelt selbstverständlich selbst dafür. Diese besteht aus 22 schmeichelnden Teilen, fünf davon sind Badeanzüge. Verspielte Muster oder weiche Farben – die Auswahl ist groß:

Get the Look. Preislich bewegen sich die Teile zwischen 110 und 265 Euro und sind ab sofort auf frankiesbikinis.com erhältlich.