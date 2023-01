× Netflix-Bombe Pam im roten Baywatch-Look

Zu der Premiere ihrer Netflix-Doku erschien Pamela Anderson schön wie eh und je.

Am Montag fand die Premiere zur Netflix-Doku Pamela: A Love Story in Los Angeles statt und Pamela Anderson erschien sexy und schön wie in alten Zeiten. Natürlich wählte sie zu der Veranstaltung ein rotes Kleid - ganz im Baywatch-Stil.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Begleitet wurde die Schönheit von ihren beiden Söhnen Brandon Thomas, 26, Dylan Lee, 25, und ihrem Ex-Mann Tommy Lee, 60. Auch ihre Spröslinge machten am roten Teppich eine gute Figur. Eines ist sicher: Das Alter sieht man der 55-jährigen Schauspielerin wirklich nicht an.