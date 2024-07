In diesem Alter haben wir den besten Sex unseres Lebens

Mit 20 ist der Sex meist wild und aufregend. Mit 40 zärtlich und intim. Doch in welchem Alter ist der Sex am besten? Diese Frage wurde nun mithilfe einer Studie beantwortet.

Guter Sex ist vielen von uns sehr wichtig. Schließlich können sich Orgasmen positiv auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken. Aber in welchem Alter haben wir eigentlich den besten Sex? Liegt die Lebensphase etwa schon lange hinter uns, oder kommt sie vielleicht sogar erst auf uns zu? Die Antwort verrät uns eine Studie des App-Herstellers "Natural Cycles" - das Ergebnis überrascht!

In diesem Alter haben Frauen den meisten Spaß im Bett

Für die Studie wurden 2.600 Frauen zu ihrem Sexleben befragt. Dabei wurden die Teilnehmerinnen in drei Altersgruppen eingeteilt: unter 23-Jährige, 23- bis 36-Jährige und über 36-Jährige. Innerhalb der Studie mussten sie beantworten:

Wie oft sie Sex haben Wie erfüllend ihr Sexleben ist Wie häufig sie zu einem Orgasmus kommen Wie sehr sie Sex genießen Wie attraktiv sie sich selbst finden

Das Ergebnis: 86 % der Frauen über 36 Jahren gaben an, in den letzten vier Wochen guten Sex gehabt zu haben. Bei den 23- bis 36-Jährigen waren es 76 %, bei den unter 23-Jährigen nur 56 %.

Auch beim Wohlfühlfaktor punkteten die über 36-Jährigen. So gaben 8 von 10 dieser Frauen an, sich attraktiv zu fühlen, während es bei den 23- bis 36-Jährigen nur 4 von 10 Frauen waren und bei den unter 23-Jährigen immerhin 7 von 10 Frauen.

Wieso haben Frauen erst ab 36 den besten Sex ihres Lebens?

Die Antwort ist relativ simpel: Je älter Frauen werden, desto besser kennen sie ihren Körper und ihre Vorlieben. Zudem festigt sich das Selbstbewusstsein im Alter. Frauen werden experimentierfreudiger und entspannter im Umgang mit Sex.

Auch sehr interessant: 60 % der Frauen über 36 Jahren gaben in der Studie an, nicht nur mehr, sondern auch bessere Orgasmen zu haben als in jüngeren Jahren. Das ist doch ein guter Grund, sich aufs Älterwerden zu freuen!