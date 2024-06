Outdoor-Sex: Die heißesten Orte für Höhepunkte im Freien

Dieser Sommer wird heiß! Die wichtigsten Tipps und Hinweise für Outdoor-Sex.

Spaß im Freien ist nicht jedermanns Sache: Der eine hat Angst, erwischt zu werden, der andere stellt es sich wahnsinnig unangenehm vor. Doch eins steht fest: Outdoor-Sex ist garantiert aufregender, als sich immer nur im Schlafzimmer zu vergnügen! Denn die Natur bietet viele Orte, an denen ein Schäferstündchen zu einem Höhepunkt wird, den man so schnell nicht vergisst.

Wir verraten, auf was Sie beim Sex im Freien achten müssen und welche Tipps das Outdoor-Liebesspiel zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Vorweg: Ist Sex in der Öffentlichkeit überhaupt erlaubt?

Eine Fantasie vom Erwischt-werden ist schön und gut, doch in der Realität ist das mit Vorsicht zu genießen. Denn Sex in der Öffentlichkeit kann auch strafbar sein. Nämlich dann, wenn sich andere durch die sexuellen Handlungen gestört fühlen und Anzeige erstatten. Je nachdem droht dann eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Den Ort für das Freilicht-Vergnügen sollte man also unbedingt mit Bedacht wählen!

Die besten Orte für Outdoor-Sex

Welcher Ort ist dann nun der Beste für Sex im Freien? Die folgenden Orte bieten sich für ungestörte Zeit zu zweit am besten an:

Sex im Auto : Im Auto ist man zwar draußen, aber dennoch geschützt, daher eignet es sich ideal für ein Liebesspiel im Freien.

: Im Auto ist man zwar draußen, aber dennoch geschützt, daher eignet es sich ideal für ein Liebesspiel im Freien. Sex im Wald : Im Wald können Sie geschützt und ungestört Sex haben. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass Sie auch wirklich ein Gebiet finden, in dem nicht ständig Menschen vorbeikommen.

: Im Wald können Sie geschützt und ungestört Sex haben. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass Sie auch wirklich ein Gebiet finden, in dem nicht ständig Menschen vorbeikommen. Sex am Strand : Wer es besonders romantisch mag, für den empfiehlt sich Outdoor Sex am Strand oder See. Doch auch hier gilt: Suchen Sie sich ein einsames Plätzchen, am besten geschützt von Felsen oder Sträuchern.

: Wer es besonders romantisch mag, für den empfiehlt sich Outdoor Sex am Strand oder See. Doch auch hier gilt: Suchen Sie sich ein einsames Plätzchen, am besten geschützt von Felsen oder Sträuchern. Sex auf der Wiese : Ein weiterer beliebter Ort für Sex im Freien sind Felder. Auf einer Decke können Sie es sich auf dem Boden gemütlich machen. Hohe Gräser schützen vor ungewollten Blicken.

: Ein weiterer beliebter Ort für Sex im Freien sind Felder. Auf einer Decke können Sie es sich auf dem Boden gemütlich machen. Hohe Gräser schützen vor ungewollten Blicken. Sex im Wasser: Ob im Meer oder See, das Liebesspiel im Wasser ist ein Abenteuer. Auch hier sollte ein ruhiges Plätzchen gefunden werden.

Diskretion bei Outdoor-Sex

Grundsätzlich gilt bei Sex im Freien Diskretion. Outdoor-Sex ist nun mal Sex in der Öffentlichkeit - egal, wie abgelegen der Ort der Wahl auch ist, die Möglichkeit, dass sich andere Menschen in der Nähe aufhalten besteht. Daher: Treiben Sie es bitte nicht zu laut und entfernen Sie die Spuren des Manövers vollständig - auch der Umwelt zuliebe.