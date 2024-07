Online-Dating: So gelingt der richtige Opener für jedes Sternzeichen

Sie wollen jemanden auf einer Dating-App anschreiben, wissen aber nicht wie? Dann könnte Astrologie Abhilfe schaffen! Tinder verrät jetzt die perfekten Gesprächseinstiege für alle zwölf Sternzeichen.

Keine Lust mehr, Single zu sein? Mit dem Wunsch sind Sie nicht alleine. Manchmal gestaltet sich das Kennenlernen im Alltag jedoch schwieriger als erwartet. Online-Dating ist dabei eine gute Alternative, Menschen kennenzulernen, ohne ständig unterwegs zu sein. Doch damit ein Date überhaupt zustande kommen kann, muss es bereits beim ersten Kontakt funken.

Hier kommen Sternzeichen ins Spiel. Denn eine Umfrage von Tinder hat ergeben, dass 30 Prozent der 18- bis 25-Jährigen zuerst das Sternzeichen ihres Matches überprüfen, bevor sie sich zu einem Date verabreden. Nach dem Feature „Relationship Goals“ sind Sternzeichen die zweithäufigste Angabe in den Profilen junger Dater. Ist doch klar, dass ein bisschen Astro-Wissen auch perfekt für den Gesprächseinstieg genutzt werden kann!

Ein auf dem Sternzeichen basierender Opener zeigt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Profil wirklich zu lesen und Sie auf die Interessen Ihres Matches achten. Ein kreativer Einstieg kommt außerdem immer besser an als ein langweiliges „Hi“. Doch egal ob typische Eigenschaften oder häufige Interessen – diese Icebreaker machen es Ihnen leicht, mit Ihrem Match in Kontakt zu treten:

STEINBOCK (22. Dezember - 19. Januar)

Steinböcke sind zielorientiert, ehrgeizig und stolz auf ihre eigene Leistung. Doch unter ihrer harten Schale haben Steinböcke auch eine sehr unterhaltsame und liebenswerte Seite.

♑„Welches Ziel hast du in letzter Zeit erreicht, auf das du stolz bist?“

♑„Rate doch mal, was ich beruflich mache…“

WASSERMANN (20. Januar - 18.Februar)

Wassermänner sind bekannt für ihre Liebe zur Freiheit, ihre Kreativität und ihr Interesse an allem, was unkonventionell ist. Sie haben oftmals humanitäre Interessen und eine Leidenschaft für soziale Themen.

♒„Was ist die letzte DIY-Idee, die du ausprobiert hast?"

♒„Ich habe gehört, dass Wassermänner ein wenig eigen sind, kannst du das bestätigen? ???? ”

FISCHE (19. Februar - 20. März)

Fische sind sehr kreativ und oft an künstlerischen Projekten beteiligt. Sie sind bekannt für ihre Empathie, ihre künstlerische Neigung und ihre tiefen emotionalen Verbindungen.

♓„Ich hab gelesen, dass Fische die Träumer unter den Sternzeichen sind. Welchen Traum willst du dir noch erfüllen?”

♓„Welcher Film hat dich in letzter Zeit zum Nachdenken gebracht?“

WIDDER (21. März - 19.April)

Widder lieben Spontanität und sind bekannt für ihre Energie, ihren Ehrgeiz und ihren Wunsch, immer in Bewegung zu sein. Ihr Motto ist Abenteuerlust und Nervenkitzel.

♈„Was ist das Aufregendste, das du in letzter Zeit gemacht hast?“

♈„Stimmt es, dass alle Widder dickköpfig sind?????”

STIER (20. April - 20. Mai)

Stiere sind zielstrebig, mögen Stabilität und Sicherheit und sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Deswegen schätzen sie auch authentische Gespräche, die über oberflächliche Themen hinausgehen.

♉„Als Stier und Erdzeichen – lieber auf Reise gehen oder Heimkommen?"

♉„Bleibst du am Wochenende lieber zuhause oder gehst du gerne feiern?”

ZWILLINGE (21. Mai - 20. Juni)

Zwillinge sind bekannt für ihre kommunikative und neugierige Natur und lieben es, neue Dinge zu lernen. Sie sind oft eifrige Leser:innen und teilen gerne ihr Wissen.

♊„In welcher Stadt würdest du gerne mal ein paar Monate leben?“

♊„Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten Bücher oder Artikel gelesen? Und wenn ja, welche?“

KREBS (21. Juni - 22. Juli)

Krebse sind bekannt für ihre emotionale Tiefe, ihr Bedürfnis nach Geborgenheit und ihre fürsorgliche Natur. Sie schätzen ihr Zuhause und ihre Liebsten und suchen Trost in vertrauten Dingen.

♋„Was ist deine Comfort-Serie?”

♋ „Lieber Strand oder Berge?”

LÖWE (23. Juni - 22. August)

Löwen lieben es, im Rampenlicht zu stehen und genießen es, andere zu unterhalten. Daher sehnen sie sich nach der Gesellschaft anderer Menschen, und es ist eine wahre Freude, mit ihnen zusammen zu sein, wenn man sich auf sie einlässt.

♌„Was war die wildeste Party, auf der du je gewesen bist, und was hast du dort erlebt?“

♌„Wie sieht für dich der perfekte Tag aus?”

JUNGFRAU (23. August - 22. September)

Jungfrauen sind für ihr Organisationstalent und ihre Effizienz bekannt. In ihrer Freizeit schätzen sie Aktivitäten, die viel Liebe zum Detail erfordern.

♍„Hast du einen Alltags-Hack, der dein Leben total verändert hat?“

♍„Ist da was dran, dass Jungfrauen totale Organisationstalente sind?”

WAAGE (23. September - 22. Oktober)

Waagen haben einen ausgeprägten Sinn für Schönheit und Ästhetik. Sie suchen im Alltag nach Ausgleich und genießen entspannende Aktivitäten.

♎ „Stimmt es, dass Waagen schlecht Entscheidungen treffen können?????”

♎„Wie verbringst du am liebsten einen entspannten freien Tag?“

SKORPION (23. Oktober - 21. November)

Skorpione sind leidenschaftlich und haben oft tiefgehende Interessen. Sie fühlen sich zu Geheimnissen hingezogen und genießen es, diese zu lüften.

♏„"Hab gelesen, Skorpione sind die Könige der Strategie. Welchen nächsten Zug planst du? ???? “

♏„Wenn du einen Tag lang Gedanken lesen könntest, bei wem würdest du anfangen?“

SCHÜTZE (22. November - 21. Dezember)

Schützen lieben Reisen und Abenteuer und sind ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Sie bestechen durch ihren Optimismus und ihre Liebe zu neuen Erfahrungen.

♐„Als Schütze hast du am Wochenende bestimmt viele Pläne, oder?”

♐„Hast du irgendwelche Urlaube für dieses Jahr geplant?

Sternzeichen bieten eine großartige Möglichkeit, spannende und persönliche Gespräche zu starten, denn sie verraten oft schon einiges über den Charakter Ihres Matches. Also, auf was warten Sie noch? Probieren Sie es aus! Steinbock, Jungfrau und Zwillinge sind übrigens die Sternzeichen, die am liebsten ausführlich mit ihrem Match texten.